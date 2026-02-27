Azvi reforça liderança em infraestruturas ferroviárias com grandes projetos na Europa e na América

O grupo espanhol Azvi consolida a sua posição como uma das referências a nível nacional e internacional em infraestruturas ferroviárias.

Esta solidez financeira permite ao grupo presidido por Manuel Contreras Caro enfrentar novos projetos estratégicos em todo o mundo. Na construção, o Grupo Azvi conta com uma carteira de 1,925 mil milhões de euros, a 31 de dezembro de 2025, sendo Espanha, México e Chile os seus principais mercados.

Na área de concessões, a carteira atinge 4,520 milhões de euros, dos quais 1,885 milhões correspondem à Espanha e 2,635 milhões aos mercados internacionais, reforçando o seu posicionamento em projetos de longo prazo ligados à gestão e operação de infraestruturas.

A internacionalização continua a ser um dos pilares estratégicos do grupo, com presença na Europa e na América e especial destaque no setor ferroviário. No continente americano, a Azvi desenvolve os seus projetos mais importantes no México, Chile, Uruguai e Estados Unidos.

O México é um dos mercados estratégicos da empresa. A Azvi opera nesse país desde 2006 através da sua filial Construcciones Urales e já desenvolveu mais de 30 projetos de infraestruturas, destacando-se a sua participação nos corredores ferroviários que o Governo do país tem vindo a implementar, consolidando-se como um interveniente fundamental na modernização do sistema de transportes do país.

Entre as ações mais relevantes destacam-se a sua participação no Tren Maya, um dos projetos ferroviários mais ambiciosos da América Latina; no Tren Interurbano México-Toluca, uma infraestrutura estratégica que oferece mobilidade sustentável no Vale do México; e a reabilitação das linhas Z e K do Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Da mesma forma, a empresa faz parte do consórcio que recentemente ganhou o contrato, no valor de cerca de 625 milhões de euros, para elaborar o projeto executivo e construir um trecho de 136 quilómetros do Trem de Passageiros Saltillo-Nuevo Laredo, entre Arroyo El Sauz e Nuevo Laredo.

Esta obra estratégica visa consolidar a mobilidade ferroviária no norte do país, conectando de forma eficiente e competitiva os estados de Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, e oferecendo uma alternativa segura e respeitosa com o meio ambiente, em comparação com outros meios de transporte.

No Uruguai, o Grupo Azvi iniciou em 2024 uma nova era no transporte ferroviário de mercadorias, como parte do consórcio DBCC Transport, ao iniciar a operação durante 22 anos do serviço de transporte de 2,3 milhões de toneladas de celulose por ano, ao longo dos 273 km que separam a nova fábrica da gigante finlandesa do papel UPM em Paso de los Toros até ao porto de Montevidéu, com a frota de locomotivas mais moderna da América Latina e vagões especialmente concebidos para este serviço. Além disso, são realizados os trabalhos de manutenção necessários no centro de operações e manutenção (COM) construído para este fim.

Com este serviço, o grupo espanhol reforçou a sua capacidade não só na execução de obras, mas também na operação e serviços ferroviários integrais sob esquemas concessionários.

No que diz respeito à Europa, a empresa opera atualmente em países como Portugal, Dinamarca, Noruega e Suécia, com diferentes projetos de construção e manutenção ferroviária, cumprindo os exigentes padrões técnicos e regulamentares.

Destaca-se como projeto de mobilidade urbana a sua participação no elétrico da cidade sueca de Uppsala. O contrato, avaliado em aproximadamente 450 milhões de euros, é desenvolvido sob um modelo colaborativo e inclui o projeto e a execução conjunta da infraestrutura, superestrutura, eletrificação, sinalização e comunicações do sistema de elétricos, num traçado de 17,6 km de via dupla com 22 paragens.

Com mais de cem anos de história, o Grupo Azvi, que conta com uma equipa de mais de 7.500 profissionais, participou na construção de mais de 500 quilómetros de linhas de alta velocidade e cerca de 2.500 quilómetros de caminhos de ferro convencionais, além de estradas, túneis, pontes, infraestruturas aeroportuárias e obras hidráulicas.