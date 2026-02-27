Benfica SAD fecha primeiro semestre com lucros de 40,6 milhões

A SAD do Benfica apresentou um resultado líquido positivo de 40,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2025/26, mais 0,7% face ao período homólogo, segundo um comunicado publicado esta sexta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os rendimentos operacionais sem direitos de atletas ascenderam a 106,9 milhões de euros, um crescimento de 1,1% face ao período homólogo. “Esta evolução é justificada, sobretudo, pelo aumento dos rendimentos de matchday, que registam um crescimento de 17,9%”, explicam.

Já as receitas de televisão atingiram um montante de 27,4 milhões de euros, ou seja, um crescimento de 4,6% face ao período homólogo. A SAD explica este aumento pelas receitas associadas ao contrato da Nos.

“Importa destacar que a renovação desse contrato, formalizada em janeiro de 2026 e que permitiu estender esta parceria para as épocas 2026/27 e 2027/28, não tem qualquer impacto nos resultados deste semestre, nem terá influência nas contas deste exercício”, referem, sublinhado que irá permitir que as receitas de televisão da Benfica SAD continuem a crescer nas próximas

épocas.

Ainda assim, os rendimentos totais ascenderam a 198,4 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 7,5% face aos 214,3 milhões de euros apresentados no período homólogo. “Esta diminuição é explicada pelo decréscimo dos rendimentos com transações de direitos de atletas”, justificam.

Os gastos operacionais sem direitos de atletas ascenderam a 113,4 milhões de euros, uma diminuição de 6,3%.

“Em termos de balanço face a 30 de junho de 2025, importa realçar o reforço do ativo e do capital próprio, bem como a estabilidade da dívida líquida. Destaca-se que o crescimento do ativo ascende a 80,8 milhões de euros, montante que representa mais do dobro do aumento verificado no passivo”, salientam.

O ativo apresenta um valor de 672 milhões de euros, mais 13,7%, e o passivo equivale a um valor de 515,1 milhões de euros, o que representa a um acréscimo de 8,5%. Já a dívida líquida ascende a 199,4 milhões de euros, um aumento de 1,3%.

Por fim, o capital próprio corresponde a um valor de 156,8 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 34,8%. Esta variação positiva é justificada pelo resultado líquido deste semestre.