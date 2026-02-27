Bilhete único para transportes públicos avança em junho, garante Gonçalo Matias

O Governo prevê lançar até junho um bilhete único válido em todos os transportes públicos do país, acessível através do Cartão de Cidadão, anunciou esta sexta-feira o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, durante o debate setorial no Parlamento.

A medida integra a estratégia de simplificação administrativa e digitalização dos serviços públicos, permitindo aos utilizadores circular em diferentes operadores e regiões com um único título de transporte, segundo o governante.

“Até junho estará pronto o bilhete único nacional para todos os transportes públicos, através do Cartão de Cidadão”, afirmou o ministro, defendendo que o objetivo é tornar a mobilidade mais simples e integrada para os passageiros.

A solução deverá abranger redes urbanas, interurbanas e metropolitanas, eliminando a necessidade de múltiplos cartões e sistemas de validação atualmente existentes.

A criação de um bilhete único válido em todos os transportes públicos do país já tinha sido anunciada em 2023. O projeto “1Bilhete.pt”, lançado pelo anterior Governo do PS, previa o desenvolvimento de uma plataforma nacional de bilhética intermodal destinada a harmonizar os sistemas tarifários entre diferentes regiões.

Documento Único Automóvel digital “nas próximas semanas”

No mesmo debate parlamentar, Gonçalo Matias anunciou também o avanço do Documento Único Automóvel (DUA) em formato digital, cuja implementação estava dependente de financiamento.

“O DUA digital já está resolvido e vai ser lançado nas próximas semanas. Já está pronto, era uma questão de financiamento, mas já está resolvido”, afirmou.

O documento passará a estar disponível em formato digital, permitindo aos proprietários acederem à informação do veículo sem necessidade de suporte físico, numa medida alinhada com a política governamental de desmaterialização documental.

A medida pretende evitar situações em que automobilistas são multados por divergências entre a morada registada no Documento Único Automóvel e a que consta no Cartão de Cidadão — uma atualização obrigatória cuja falta pode originar coimas.

As duas iniciativas inserem-se na agenda de modernização administrativa apresentada pelo Executivo, que aposta na utilização do Cartão de Cidadão e das plataformas digitais como instrumentos centrais para simplificar a relação entre cidadãos e Administração Pública.