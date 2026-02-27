Bruxelas aplica acordo UE-Mercosul de forma “provisória”

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta sexta-feira que vai avançar com a aplicação provisória do acordo comercial com o Mercosul, apesar de o Parlamento Europeu ter solicitado o parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) sobre a compatibilidade com os tratados comunitários.

“Em janeiro, o Conselho Europeu autorizou a Comissão a aplicar provisoriamente o acordo a partir da primeira ratificação por um país do Mercosul. Nas últimas semanas, discuti este assunto intensamente com os Estados-membros e o Parlamento Europeu. Com base nisso, a Comissão dará agora seguimento à aplicação provisória“, escreveu a líder do Executivo comunitário, numa publicação na rede social X.

A aplicação provisória do acordo UE-Mercosul acontece após o Uruguai e a Argentina se terem tornado, na quinta-feira, os primeiros países do bloco sul-americano a ratificar o documento. É esperado que o Brasil e o Paraguai sigam o mesmo passo em breve.

“A Comissão continuará a trabalhar em estreita colaboração com todas as instituições da UE para garantir um processo tranquilo e transparente“, afirmou von der Leyen, em declarações aos jornalistas citadas pela Euronews. “Este é um dos acordos mais importantes da primeira metade deste século”, acrescentou.

Há anos que o acordo com o Mercosul divide os 27 Estados-membros da UE, com as negociações entre os blocos europeu e sul-americano a ficarem concluídas apenas ao fim de 25 anos, depois de um longo processo negocial marcado por vários protestos de agricultores.

Ainda assim, após receber a ‘luz verde’ do Conselho, os opositores garantiram uma maioria no Parlamento Europeu que, no passado dia 21 de janeiro, votaram no sentido de remeter o acordo para o TJUE, a fim de verificar se está em conformidade com os tratados europeus ou se deve ser rejeitado.

O pedido de parecer à Justiça europeia suspende o processo de ratificação por até dois anos, mas a Comissão Europeia tem o direito de aplicar provisoriamente o acordo nesse período, como sucedeu esta sexta-feira.

(Notícia atualizada às 12 horas)