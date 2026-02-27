Caso Epstein. Ex-presidente Bill Clinton diz que “não fez nada de errado”

O ex-presidente norte-americano Bill Clinton afirmou esta sexta-feira perante uma comissão do Congresso que “não fez nada de errado” na sua relação com Jeffrey Epstein e que nunca presenciou sinais de abuso por parte do criminoso sexual.

“Não vi nada e não fiz nada de errado”, afirmou o ex-presidente democrata (1993-2001) na sua declaração inicial perante a Comissão de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, no âmbito da investigação sobre o criminoso sexual e pedófilo Jeffrey Epstein, publicada na rede social X.

“Mesmo em retrospetiva, não vi nada que me tenha alertado”, insistiu o ex-presidente perante a comissão dominada por congressistas republicanos. Também reafirmou ter-se distanciado de Epstein mais de uma década antes da sua morte numa prisão federal em Nova Iorque em agosto de 2019.

O depoimento de Bill Clinton, que decorre por videoconferência à porta fechada em Chappaqua, no estado de Nova Iorque, acontece um dia depois da mulher e ex-secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton ter sido ouvida pela mesma comissão. É a primeira vez que um ex-chefe de Estado norte-americano é obrigado a depor perante uma comissão do Congresso.