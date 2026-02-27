Circulação na A1 reposta na totalidade esta sexta-feira

A circulação na A1 vai ser resposta esta sexta-feira, afirma o Ministério das Infraestruturas em comunicado, acrescentando que o Laboratório de Engenharia Civil e o Instituto de Mobilidade Terrestre concluíram os trabalhos de verificação da intervenção levada a cabo ao quilómetro 191.

A circulação no principal eixo rodoviário do país é retomada depois da derrocada no sublanço na zona de Coimbra, provocada pela rutura do dique de Casais durante as recentes cheias do Mondego.

“Repostas as condições da infraestrutura anteriores ao acidente, que resultou no colapso do encontro norte com o viaduto e consequente abatimento da plataforma no dia 11 de fevereiro, a A1 encontra-se em condições de reabrir hoje ao trânsito”, afirma o ministério liderado por Miguel Pinto Luz.

(notícia em atualização)