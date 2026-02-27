Deloitte recebe candidaturas para prémios de inovação e sustentabilidade dos IRGAwards

A consultora Deloitte está a receber candidaturas para uma nova edição dos prémios Investor Relations and Governance Awards (IRGAwards). Até ao próximo dia 16 de março, as organizações podem apresentar os seus projetos de inovação e transformação e de sustentabilidade, concretizados durante 2025, no âmbito da 38ª edição destes galardões.

Os prémios empresariais são uma iniciativa da Deloitte, mas contam com um júri independente. “Os IRGAwards mantêm como missão o reconhecimento da gestão de topo em áreas críticas para a evolução do país e da sociedade”, garante o presidente do júri, Vítor Bento, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

Mesmo “num contexto global marcado por instabilidade geopolítica, com ciclos económicos imprevisíveis, rápida aceleração tecnológica e metas de sustentabilidade ambiciosas, que obrigam a uma redefinição dos modelos de negócio e do trabalho das organizações”, garante o economista e presidente da Associação Portuguesa de Bancos.

“Vamos continuar a experienciar um período de enorme e acelerada transformação, impulsionado por três grandes eixos estratégicos: a inovação tecnológica, a transformação do talento e a reorganização geopolítica em curso. Nessa medida, estes prémios abrem novamente a possibilidade aos agentes económicos de demonstrarem exemplos de criação de valor para o nosso mercado e economia”, afirma o CEO e managing partner da Deloitte, António Lagartixo.

Nesta 38ª edição, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de um “mercado mais eficiente e transparente, inovador e disruptivo”, os IRGAwards desafiam a comunidade empresarial a demonstrar o impacto gerado, através dos prémios de Transformação e Inovação (Transformation & Innovation Award) e Sustentabilidade (Sustainability Award).

Para o primeiro, podem candidatar-se os projetos que tenham tido impacto “significativo” na transformação do negócio das organizações e/ou projetos de inovação das atividades ou linhas de negócio das empresas concorrentes durante o último ano. Na segunda categoria, avaliar-se-ão os projetos que, em 2025, tiveram efeitos em pelo menos um dos pilares ESG: ambiental, social ou governança.

“O critério da materialidade e impacto é muito relevante na avaliação e, por isso, as candidaturas devem privilegiar a demonstração de resultados concretos que permitam avaliar o impacto efetivo do projeto no mercado e/ou nas respetivas organizações”, explica a Deloitte sobre as duas distinções.

O processo de seleção dos projetos nomeados passa por três etapas, que incluem a análise técnica das candidaturas, a identificação da shortlist de nomeados e a seleção dos vencedores.

Em 2026, os IRGAwards serão dedicados ao tema “Transformation unlocking human potential” (“Transformação que liberta o potencial humano”) para abrir espaço para a reflexão sobre o papel das lideranças na construção de um futuro coletivo.