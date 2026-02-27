Depois da tempestade, municípios devastados pedem confiança no destino aos visitantes da BTL

Com o país ainda a recuperar dos avultados prejuízos causados pela passagem da depressão Kristin, Alcácer do Sal desistiu de participar na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market para ajudar a reerguer o concelho. Já os municípios de Coimbra, Leiria, Marinha Grande e Figueira da Foz querem dar um sinal claro nesta edição de que “mantêm a qualidade da oferta turística” apesar do impacto das tempestades. Acreditam que esta é uma janela de oportunidades para alavancar a economia local, apostados no reforço do destino no mapa nacional e internacional.

Um mês depois da depressão Kristin, a presidente da câmara de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, afirmou esta sexta-feira, que depois das inundações “faz mais sentido estar ao lado das pessoas” e “ajudar o concelho a reerguer-se” para o futuro do que marcar presença na feira de turismo.

“É essa a mensagem que deixamos na BTL: que estamos a reerguer-nos e [que] esperamos acolhê-los a todos e, em breve”, justificou a autarca que contabiliza cerca de 10 milhões de euros de prejuízos, dos quais seis milhões dizem respeito a comerciantes. Nestas contas ainda não entram os danos causados ao setor agrícola devido às cheias na sequência da subida do caudal do Rio Sado.

Já para as câmaras de Coimbra, Leiria, Marinha Grande e Figueira da Foz, a participação na 36ª edição da BTL, que esta sexta-feira abre ao público em geral, reveste-se de particular importância devido à necessidade de alavancarem a economia local. Sobretudo depois dos danos causados pelo mau tempo em habitações, empresas e equipamentos públicos.

A autarquia de Leiria está confiante no impacto positivo que o turismo pode gerar no concelho que se está a reerguer, “principalmente nas áreas do comércio, restauração e serviços, setores diretamente envolvidos no atual processo de recuperação”.

Até este domingo, o autarca Gonçalo Lopes pretende “reforçar a confiança dos visitantes e parceiros no destino [Leiria] num momento de recuperação após a passagem da depressão Kristin”. Agora é tempo de “Renascer a Região de Leiria” – o slogan levado à BTL–, reforçando a imagem deste concelho do Centro do país como um “destino diversificado e competitivo, capaz de responder de forma positiva aos desafios“, como atualmente acontece no pós-intempérie.

No stand Visite Leiria, a autarquia acena aos milhares de visitantes com os seus melhores ativos turísticos, que vão desde o património histórico e cultural, natureza, gastronomia, eventos e experiências. Mas não esquece o reconhecimento pelo “esforço coletivo de retoma e valorização do território”, a que acresce a onda de solidariedade nacional que “apoiou [a população] nos momentos mais difíceis”.

Reforçar a confiança dos visitantes e parceiros no destino [Leiria] num momento de recuperação após a passagem da depressão Kristin. Gonçalo Lopes Presidente da Câmara Municipal de Leiria

A autarquia quer, por isso, passar uma mensagem de “resiliência”, assente na “capacidade de resposta e superação do território”. No passado dia 18, o município estimou os prejuízos em 792,8 milhões de euros, sem contabilizar os custos com infraestruturas municipais e do Estado e na floresta. Até à data apenas recebeu o adiantamento de cinco milhões de euros da companhia de seguros.

Marinha Grande

Nesta edição da feira, com mais de 1.700 expositores distribuídos por cerca de 60.000 metros quadrados, também há palco para a Marinha Grande, integrada no stand da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL).

Com a região ainda a recompor-se dos danos causados pelo mau tempo, esta comunidade intermunicipal tira da cartola trunfos turísticos tão diversos como os castelos de Leiria, Porto de Mós ou Pombal; o Mosteiro da Batalha, património mundial classificado pela Unesco; ou o Complexo Monumental de Santiago da Guarda, em Ansião, “com características únicas na Península Ibérica”.

Os trilhos das Serras de Aire e Candeeiros, “um verdadeiro paraíso com paisagens de cortar a respiração”, são outra atração desta região. Acresce a gastronomia com iguarias e doces regionais, como é o caso dos tradicionais bolos de pinhão da Marinha Grande.

O vereador Sérgio Silva já realçou a importância da participação no certame “como forma de impulsionar o reerguer do município, apesar da fase difícil que o concelho está a atravessar”. E vê na BTL uma oportunidade para “reforçar o compromisso de promover o território, as suas potencialidades e a recuperação coletiva após os recentes desafios”.

A 24 de fevereiro deste ano, a câmara estimou danos superiores a 118 milhões de euros, num comunicado enviado às redações. Esta sexta-feira, um mês depois da depressão Kristin, ainda contabiliza 84 pessoas desalojadas.

“A 28 de janeiro, o concelho ficou totalmente isolado, levando à ativação das operações de avaliação e reabertura de acessos prioritários”, lembra a autarquia. A depressão Kristin “deixou o território sem energia elétrica, abastecimento de água e comunicações, obrigando à ativação imediata do Plano Municipal de Emergência e à mobilização intensiva de todos os serviços municipais e agentes de proteção civil”, lembra o município.

Coimbra

De portas abertas aos turistas garante também estar o concelho de Coimbra, presidido por Ana Abrunhosa, onde a tempestade e as cheias isolaram diversas aldeias e o colapso de um dique no Mondego que causou a queda de uma parte da autoestrada A1.

Integrada no stand da Região Metropolitana de Coimbra, a cidade mostra-se como “um destino completo, competitivo e diferenciador, tanto no plano nacional como internacional”, segundo detalha num comunicado.

De olhos postos na atração turística, sustentabilidade e criação de valor económico e cultural, a autarquia apresenta um programa que cruza tradição e inovação, e que contempla uma panóplia de iniciativas que valorizam a identidade e os recursos do território. Entre os projetos em destaque no certame estão a valorização do rio Mondego, a gastronomia e produção local, e a preservação do património cervejeiro local.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas pelo mau tempo.

Figueira da Foz

A Figueira da Foz, um dos concelhos fustigados pelo mau tempo, está por estes dias sob os holofotes de milhares de visitantes da da BTL como município convidado. O presidente da câmara, Pedro Santana Lopes, diz que a cidade da “Figueira da Foz não é só turismo” e praias. Numa entrevista publicada na página oficial de Facebook do município, o autarca assegura que vai muito além disso: “Também está na primeira linha da investigação e inovação”, nomeadamente com o Campus da Figueira da Foz da Universidade de Coimbra.

Acresce ainda o facto, vinca, de a cidade “atrair cada vez mais investimento industrial, imobiliário e pessoas. [Só] nos últimos cinco, seis anos, a população aumentou quase 10%”.

Por isso mesmo, a autarquia quer passar a mensagem de que “a Figueira da Foz é um caso à parte” – o slogan adotado para o certame. Este reconhecimento “representa uma oportunidade estratégica para destacar a resiliência do destino, promover a sua oferta turística e reforçar a sua projeção junto de profissionais, mercados internacionais e público final”, segundo explicou Dália Palma, coordenadora do certame que atrai milhares de visitantes, em declarações à Lusa.

Turismo Centro de Portugal

Com diversas unidades e equipamentos turísticos devastados pelo mau tempo, Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP) lembrou na BTL a catástrofe que assolou a região. “Infelizmente, 2026 começou de forma trágica. Este inverno trouxe-nos a tempestade Kristin e episódios severos de inundações que afetaram infraestruturas, empresas e comunidades em toda a região.”

Ainda assim, ressalva, “o Centro de Portugal já superou adversidades no passado e voltará a superar esta. E é precisamente por isso que a nossa presença na BTL 2026 assume um significado especial”. Para a região se reerguer depois e reforçar o seu posicionamento no mapa turístico.

“2025 foi o melhor ano turístico da história na região, com quase 8,5 milhões de dormidas e 552 milhões de euros de proveitos nas unidades de alojamento”, assinala. Estes resultados, frisa Rui Ventura, “refletem cinco anos de crescimento sustentado, qualificação da oferta, diversificação de produtos e, sobretudo, trabalho em rede entre todos os parceiros do território”.

Além do lançamento oficial da nova marca “MOVE Centro Portugal – The Sports Region”, com o objetivo posicionar o Centro de Portugal como a “Região do Desporto”, a entidade lançou ainda o novo filme promocional intitulado “Aqui nunca é demais”, “que traduz a diversidade e riqueza emocional da região”, nota. A Turismo Centro de Portugal abrange abrange 100 municípios desta zona do país.

Sob o mote “Sabores ao Centro”, a região acena aos visitantes com a cozinha regional e o papel da gastronomia, vinhos e enoturismo no desenvolvimento turístico, além dos roteiros que promovem a descoberta do território através de percursos temáticos por estradas icónicas da região. Acresce o turismo industrial, militar, desportivo e da natureza.

O Centro de Portugal já superou adversidades no passado e voltará a superar esta. E é precisamente por isso que a nossa presença na BTL 2026 assume um significado especial. Rui Ventura Presidente da Turismo Centro de Portugal (TCP)

Também participam nesta edição o Turismo do Algarve, como destino convidado, a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) que joga em casa. Acresce a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA), com a participação dos 15 presidentes dos municípios que integram esta entidade, para posicionar o território e afirmar o turismo como eixo estratégico de desenvolvimento regional.

Igualmente CIM Douro volta a marcar presença na BTL para mostrar a diversidade, autenticidade e excelência da região, com enfoque na campanha lançada em 2025 “Que Douro És Tu?”.