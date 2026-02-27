Descarrilamento de elétrico em Milão faz pelo menos dois mortos

As autoridades de Milão, Itália, anunciaram que acidente com o elétrico que descarrilou esta sexta-feira e embateu contra um edifício no coração de Milão, deixou dois mortos e mais de duas dezenas de feridos. O acidente, ao longo da avenida central Vittorio Veneto, ocorreu enquanto a capital italiana dos negócios acolhe os seus desfiles de moda sazonais e se encontra no intervalo entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno.

O elétrico número 9 percorre o coração da capital financeira de Itália e seguia em linha reta ao longo da Vittorio Veneto a alta velocidade. Mas, desviou-se de repente, numa mudança de via utilizada por outra linha de elétrico, e saiu do seu percurso habitual, segundo o vídeo do acidente transmitido pela Sky TG24.

O vídeo mostra o elétrico quase a virar-se de lado ao fazer a curva antes de embater de frente num edifício. O presidente da Câmara de Milão, Beppe Sala, sugeriu que o erro humano foi a causa, deste acidente, dizendo que o condutor aparentemente não terá acionado a mudança de via para manter o elétrico em linha reta.

Sala confirmou que duas pessoas tinham morrido — um passageiro do elétrico e uma na rua e assegurou que nenhum dos outros feridos se encontrava em estado de vida ou morte. Dezenas de ambulâncias, bombeiros e carros da polícia responderam ao acidente, com as equipas a escoltar os passageiros embrulhados em mantas térmicas para fora do local.

A ATM, a empresa de transportes públicos de Milão, avançou que estava a cooperar com os procuradores “para estabelecer com precisão a causa e a dinâmica do incidente.”

(Notícia atualizada às 20h04 com mais informação)