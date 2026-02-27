Eversheds Sutherland assessora a Superhuman na aquisição da startup Rows

A Eversheds Sutherland assessorou a Superhuman, com sede em São Francisco, na aquisição da Rows, uma startup portuense que desenvolveu uma plataforma de folhas de cálculo com inteligência artificial.

A Rows desenvolveu soluções que simplificam o trabalho avançado com dados, através de integrações em tempo real, automações em linguagem natural sem recurso a código e um analista de dados baseado em inteligência artificial totalmente integrado na experiência do utilizador.

A operação reforça a estratégia da Superhuman – conhecida por produtos como o Grammarly e o Coda – de construir uma plataforma de produtividade assente em IA para aplicações e agentes, enquanto acelera o seu roadmap de produto e consolida a sua equipa de engenharia e inovação. A aquisição reflete igualmente a tendência crescente de combinações tecnológicas estratégicas no ecossistema global de startups financiadas por venture capital, especialmente quando equipas especializadas se tornam catalisadoras de inovação rápida.

“Esta transação evidencia sobretudo a forte capacidade internacional da Eversheds Sutherland em operações tecnológicas complexas e transfronteiriças, incluindo transações envolvendo empresas financiadas por capital de risco e aquisições orientadas para a inovação. Com equipas integradas em jurisdições chave, a sociedade apoia regularmente clientes dos setores de software e digital em operações estratégicas, garantindo aconselhamento especializado em todas as fases do processo”, segundo comunicado do escritório.

A operação foi liderada pelo sócio David Smith (Frankfurt)) e pela Associada Sénior Joana Pinhal (Porto). Contribuíram ainda em Portugal: Sócios Marta Afonso Pereira (Lisboa), Diogo Bernardo Monteiro (Lisboa), João Osório de Castro (Lisboa) e João Rocha de Almeida (Porto), Associado Principal Bruno Ferreira Domingues (Lisboa) e Associada Catarina Valente (Porto).