Fundação Jiménez Díaz sobe 30 posições no ranking «World’s Best Hospitals 2026» da revista «Newsweek»

O Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz subiu 30 posições no ranking World’s Best Hospitals 2026, passando para o «Top 10» dos hospitais espanhóis e consolidando-se na nona posição entre os centros do nosso país, de acordo com a última edição deste ranking elaborado pela revista americana «Newsweek».

Com este avanço, o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz torna-se o segundo do mundo que mais sobe em toda a classificação global, baseada num amplo processo de avaliação que inclui a opinião de dezenas de milhares de especialistas médicos de 32 países, dados sobre a experiência dos pacientes, métricas de qualidade hospitalar e uma pesquisa de implementação de PROMs de mais de 2.500 hospitais públicos e privados avaliados nesta edição.

Na lista dos 100 melhores hospitais de Espanha, a Fundação Jiménez Díaz passa da 12.ª para a 9.ª posição, enquanto no ranking internacional melhorou um total de 42 posições em apenas quatro anos desde a sua primeira inclusão nesta classificação.

A revista Newsweek, fundada em 1933, tem vindo a informar sobre os avanços na medicina, ciência e promoção da saúde, e todos os anos elabora diferentes relatórios para identificar e reconhecer as melhores instituições de saúde, entre elas o World’s Best Hospitals, que este ano completa a sua oitava edição. Nesta ocasião, foram avaliados centros de 32 países (dois a mais do que no ano passado), selecionados com base no seu nível e esperança de vida, população, número de hospitais e disponibilidade de dados fiáveis.

Outros rankings elaborados pela prestigiada revista são o World’s Best Specialized Hospitals, que reúne os melhores centros do mundo em 12 especialidades médicas e cuja última edição, publicada em setembro, incluiu também a Fundação Jiménez Díaz em Pneumologia, Traumatologia e Oncologia, nas posições 122, 129 e 198, respetivamente.

Também em setembro, a revista divulgou o ranking World Best Smart Hospitals 2025, que reconheceu, pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz entre os 300 centros mais «inteligentes» do mundo pelo seu trabalho notável na implementação de novas tecnologias médicas.