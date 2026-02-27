Gémeos digitais e robôs humanóides estão a chegar às fábricas. Oiça aqui o Podcast .IA

Os “gémeos digitais” vão ser elementos cruciais na indústria do futuro. Réplicas tridimensionais das fábricas permitirão testar hipóteses e tornar os processos de produção mais eficientes, sem ter de desligar as máquinas e parar a produção.

Simultaneamente, robôs humanóides altamente avançados, capazes de segurar tanto um ovo como um baú de 100 quilos, conseguirão navegar facilmente num ambiente desenhado para os humanos, operando até os equipamentos mais antigos.

Estas são algumas das potencialidades da tecnologia aplicada à indústria. Um setor em que a inteligência artificial (IA) sai do ecrã e chega ao chão de fábrica. O quinto episódio do Podcast .IA começa com Paulo Soeiro, Head of Engineering and Innovation da Visabeira, que explica como a tecnologia está a ser implementada na empresa.

Numa segunda parte da conversa, André Godinho Luz, general manager da Infinite Foundry, explica como a empresa portuguesa, especializada em gémeos digitais (digital twins), está a levar a IA para casos práticos e físicos, bem como as vantagens de utilizar estas soluções.

Oiça aqui o episódio completo: