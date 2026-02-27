Política

Governo nomeia ex-secretário de Estado socialista para liderar Direção-Geral do Consumidor

  • 10:54

Jorge Seguro Sanches, ex-secretário de Estado em governos de António Costa, foi nomeado para secretário-geral da Direção-Geral do Consumidor após concurso aberto pela Cresap.

Jorge Seguro Sanches, antigo secretário de Estado da Energia.Paula Nunes / ECO

Jorge Seguro Sanches, ex-secretário de Estado em governos de António Costa, foi nomeado esta sexta-feira, em regime de comissão de serviço, para a liderança da Direção-Geral do Consumidor (DGC), anunciou o Ministério da Economia e da Coesão Territorial.

A nomeação foi feita na sequência do processo concursal levado a cabo pela Comissão de Recrutamento e Seleção da Administração Pública (Cresap) para o cargo de diretor-geral da DGC, explica o ministério liderado por Castro Almeida.

Seguro Sanches, de 60 anos, desempenhou os cargos de secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional no XXII Governo e da Energia no XXI Governo, ambos Executivos liderados por António Costa.

A DGC tem por missão contribuir para a elaboração, definição e execução da política de defesa do consumidor.

Anteriormente, Jorge Seguro Santos também foi deputado à Assembleia da República em várias legislaturas, inspetor da Inspeção-Geral da Saúde, diretor da Microsoft Portugal (2005-2006) e Inspetor Superior Principal do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.

Durante a pandemia foi coordenador regional do combate à pandemia Covid-19 na Região Alentejo.

