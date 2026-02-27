Mais de 40 voos cancelados devido ao vento forte no aeroporto da Madeira

Pelo menos 45 voos já foram cancelados esta sexta-feira no Aeroporto Internacional da Madeira, entre chegadas e partidas, devido ao vento forte que afeta a zona leste da ilha desde quinta-feira.

De acordo com informação disponível no site da ANA – Aeroportos de Portugal, apenas cinco aviões aterraram e outros cinco descolaram entre as 08:00 e as 17:15, sendo que, no total, já foram canceladas 24 chegadas e 21 partidas.

O vento forte está a afetar a zona leste da ilha da Madeira desde quinta-feira, particularmente o concelho de Santa Cruz, onde se localiza o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

A ANA mantém o alerta para as previsões meteorológicas, que apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias, apelando aos passageiros que confirmem o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não emitiu avisos de mau tempo para a Madeira, mas a Capitania do Porto do Funchal mantém em vigor um aviso de vento forte para o mar do arquipélago até às 06:00 de sábado.