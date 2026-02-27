Mais de um milhão subcreve streaming de desporto em Portugal

Quase um em cada oito residentes (12,4%) em Portugal Continental com mais de 15 anos tinha uma subscrição ativa de uma plataforma de streaming de desporto entre setembro e dezembro de 2025.

As plataformas de streaming desportivo em Portugal superaram, pela primeira vez, a fasquia do milhão de subscritores, com 1,07 milhões entre setembro e dezembro de 2025. Este valor representa 12,4% da população com mais de 15 anos residente em Portugal Continental, de acordo com o estudo B-Stream, realizado pela Marktest.

Face ao período homólogo, o crescimento foi de um ponto percentual. A maior fatia dos subscritores pertence às classes C1 e C2, com 31,5% em cada uma, e tem entre os 45 e os 54 anos.

O estudo revela ainda que o número de utilizadores deste tipo de serviços também aumentou entre setembro e dezembro de 2025, situando-se nos 17,1%. São mais 1,1 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior. Este valor reflete um universo de 1,4 milhões de utilizadores deste tipo de plataformas.

Do número total de utilizadores, 373 mil assumem ver estes conteúdos em casa de familiares e/ou cafés. A maior parte dos utilizadores pertence às classes C1 e C2, 28,8% e 32,6%, respetivamente.

Metodologia

O BStream – Barómetro de Plataformas de Streaming é um estudo regular de acompanhamento da notoriedade, preferências e consumo dos serviços de vídeo SVoD, a operar em Portugal, com cinco relatórios bimestrais/ano, de quadrimestres móveis.

Tendo por base o universo de cidadãos com 15 e mais anos, residentes em Portugal Continental, o estudo tem uma amostra por edição de 6.000 entrevistas, resultantes de quatro meses de recolha — 1.500 entrevistas/mês — e realizadas através dos sistemas CAWI — questionários online — e CATI — mobile e fixo.