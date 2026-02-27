Desporto

Sporting – Bodo/Glimt. Porto – Estugarda. Braga – Ferencváros. Clubes portugueses já têm adversários na Europa

  • ECO
  • 12:16

O bicampeão nacional vai defrontar os noruegueses do Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na Liga Europa, o sorteio sorriu mais aos bracarenses do que aos portistas.

O Sporting Clube de Portugal vai jogar com os noruegueses do Bodø/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões, ditou esta sexta-feira o sorteio realizado na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

Por terem terminado a fase de liga no sétimo lugar, os leões foram cabeças de série no sorteio de hoje, pelo que vão jogar na primeira mão (10/11 de março) na Noruega, recebendo, uma semana depois (17/18 de março), a formação norueguesa.

O vencedor da eliminatória vai defrontar nos quartos-de-final o clube que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal, o que até poderá significar o regresso do sueco Viktor Gyokeres ao estádio de Alvalade.

Oitavos de final da Liga dos Campões

  • PSG – Chelsea
  • Galatasaray – Liverpool
  • Real Madrid – Manchester City
  • Atalanta – Bayern
  • Newcastle – Barcelona
  • Atlético Madrid – Tottenham
  • Bodo/Glimt – Sporting
  • Leverkusen – Arsenal

Já na Liga Europa, o FC Porto vai jogar com os alemães do Estugarda, enquanto o SC Braga teve um sorteio teoricamente mais favorável: enfrenta o Ferencváros da Hungria.

Os dragões vão jogar a primeira mão na Alemanha a 12 de março, tal como os arsenalistas disputam o primeiro jogo em território húngaro. A segunda mão está agendada para uma semana depois: 19 de março.

Caso siga em frente, o FC Porto vai defrontar nos quartos de final o clube que sair do embate entre os ingleses do Nottingham Forest, treinados por Vítor Pereira, e os dinamarqueses do Midtjylland, enquanto o Sporting de Braga, se ultrapassar esta eliminatória, mede forças com o vencedor do embate entre os gregos do Panathinaikos e os espanhóis do Betis.

Oitavos de final da Liga Europa

  • Ferencváros – SC Braga
  • Panathinaikos – Betis
  • Genk – Friburgo
  • Celta – Lyon
  • Estugarda – FC Porto
  • Nottingham Forest – Midtjylland
  • Bologna – Roma
  • Lille – Aston Villa

