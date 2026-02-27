Prestação da casa cai nos contratos com Euribor a três e 12 meses
Março traz um agravamento da prestação mensal da casa nos contratos indexados à Euribor a seis meses. Mas há boas notícias para quem tem empréstimos associados à Euribor a três ou 12 meses.
A prestação mensal da casa vai cair em março mas apenas nos contratos de empréstimo que estão indexados à Euribor a três e 12 meses. Se for o seu caso, poderá beneficiar de um alívio na ordem entre os 2,5 euros e 15 euros, de acordo com as contas do ECO. Se o seu crédito está associado à Euribor a seis meses, as notícias não são boas.
Nos últimos dois anos, as famílias beneficiaram de um alívio na prestação da casa perante o desagravamento da política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Mas desde o verão passado que as taxas do BCE não se mexem e isso está a ter reflexos no comportamento das Euribor. Estas taxas servem de base para o cálculo da mensalidade do crédito à habitação nos contratos com taxa variável – que são a maioria em Portugal.
Em fevereiro, a média mensal da Euribor caiu nos prazos a três e 12 meses, mas subiu ligeiramente a seis meses. É com base nestas médias que os bancos calculam a prestação do mês seguintes – mas apenas em relação aos contratos cujas condições vão ser atualizadas.
Se for esse o caso, para um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos e com um spread de 1%, as contas para março são as seguintes:
- Euribor a três meses: a prestação a pagar nos próximos três meses cairá 2,47 euros (-0,39%) para 633,31 euros;
- Euribor a seis meses: a prestação que vai pagar nos próximos seis meses rondará os 644,14 euros, uma subida de 4,89 euros (1,17%) em relação à prestação que pagava desde setembro;
- Euribor a 12 meses: a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses irá cair para 650,39 euros, menos 15,41 euros (-2,31%) face à prestação que pagou no último ano.
Para o ajudar a calcular a prestação do seu crédito à habitação, o ECO preparou um simulador. Faça as contas para o seu caso e, se o seu contrato for revisto agora, saiba quanto irá pagar a mais ou a menos.
Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o simulador.
Para o este ano os analistas não antecipam mudanças na política monetária do BCE. Pelo menos até ao verão a maioria espera que a taxa de facilidade de depósito – aquela com que o banco central remunera os depósitos dos bancos comerciais – se mantenha no atual nível.
Enquanto isso, os contratos forward associados às Euribor deixam antever uma estabilização destas taxas antes de descolarem em 2027. A seis meses até poderá haver uma ligeira descida nos próximos meses.
