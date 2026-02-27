Prosegur aumenta lucro líquido consolidado em 2025 para 119 milhões de euros (+52,8%)

A Prosegur apresentou hoje os resultados relativos ao exercício de 2025. O Grupo obteve um lucro líquido consolidado de 119 milhões de euros durante 2025, um aumento de 52,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A empresa registou vendas totais de 4,930 milhões de euros, com um crescimento orgânico de 10%, parcialmente neutralizado pelo impacto cambial, resultando num aumento das vendas de 0,5%.

Por regiões, a Europa obteve um crescimento nas vendas em euros próximo de 5%, com um total de 2,012 mil milhões de euros. Na América Latina, as vendas diminuíram 5%, mas ultrapassaram os 2,310 mil milhões de euros, enquanto no resto do mundo o crescimento foi de 10,1%, registando 607 milhões de euros em vendas.

Em termos de rentabilidade, a empresa registou em 2025 um aumento do Ebita de 8,9% (YoY), situando-se em 357 milhões de euros e com uma melhoria na sua margem de 7,2%. Alcançou-se um fluxo de caixa operacional de 301 milhões de euros, com uma redução da dívida líquida. A empresa propôs um dividendo de 90 milhões de euros, refletindo a solidez da geração de caixa e o compromisso com a remuneração sustentável dos seus acionistas.

No âmbito de outros assuntos não financeiros, a Prosegur concluiu em 2025, em colaboração com a Telefónica, a implementação do GenIA, o seu agente virtual para a gestão integral do posto de trabalho (Smart Workplace All in One), em todos os seus centros na Europa e na América Latina.

Além disso, a empresa foi reconhecida em importantes rankings internacionais. Entre eles, destaca-se o elaborado pela revista norte-americana Newsweek e pelo portal Statista, que a coloca entre as «Empresas mais Confiáveis do Mundo em 2025». Por outro lado, a Prosegur foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo pela prestigiada revista norte-americana TIME no seu ranking «World’s Best Companies 2025», que a posiciona entre as 1.000 melhores empresas do mundo.

LINHAS DE NEGÓCIO

A Prosegur Security atingiu em 2025 o valor recorde de 2.604 milhões de euros de faturamento, registrando um crescimento nas vendas de 4% (YoY) liderado pela Espanha e pelos Estados Unidos, com um excelente crescimento orgânico geral de 12%. Este último mercado se consolida como o principal motor de crescimento da unidade de negócio.

A área continuou a melhorar a sua rentabilidade com um aumento de 10,7% em relação a 2024, atingindo 90 milhões de euros. A tendência de melhoria das margens foi impulsionada pelo crescimento da produtividade comercial com maior rentabilidade e eficiências operacionais.

A unidade de negócios alcança um recorde histórico de geração de caixa. Melhoria do fluxo de caixa operacional em 70 milhões de euros (YoY), estabelecendo-se como um forte gerador de caixa para o Grupo.

A Prosegur Cash, a filial de logística de valores e gestão de dinheiro, alcançou vendas em 2025 de 1.987 milhões de euros, com um crescimento orgânico de 5,3% liderado pela região APAC e pela aceleração do crescimento na Europa.

O Ebita da Prosegur Cash no exercício atingiu 238 milhões de euros. A margem Ebita manteve-se estável em 12%, apesar do impacto da situação macroeconómica e do efeito cambial na região da América Latina. No que diz respeito aos Produtos de Transformação, estes mantiveram uma tendência de crescimento com uma excelente progressão ascendente, ultrapassando 35% do total das vendas totais do negócio.

A atividade de alarmes gerou 199 000 novas inscrições ao longo do ano. Em conjunto, a Prosegur Alarms e a Movistar Prosegur Alarmas (MPA) já ultrapassam as 1 060 000 ligações no final de 2025, o que representa um aumento de cerca de 10,7% em relação a 2024.

Em 2025, registou-se uma melhoria da margem de serviço de 10% na Prosegur Alarms e de 2% na MPA. Por outro lado, ambas as empresas continuam a aumentar a sua rentabilidade e atingem um rendimento conjunto de 234 milhões de euros, com um crescimento (YoY) de 9,7% e um crescimento orgânico (apenas na Prosegur Alarms) de 29%.