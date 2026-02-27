Resale Gallery dá uma nova vida a marcas premium

O Resale Gallery, que dá uma segunda vida a peças premium, está esta sexta e sábado no Altis Belém Hotel & Spa. Desta vez com a introdução de peças de homem.

O conceito Resale Gallery regressa a Lisboa esta sexta-feira e sábado, voltando a instalar-se no Altis Belém Hotel & Spa. O evento mantém o foco na revenda de peças e acessórios de marcas premium, promovendo a circularidade no segmento médio e alto e dando uma segunda vida a artigos provenientes de guarda-roupas privados.

Esta edição é dedicada a propostas de inverno e meia estação e apresenta como principal novidade a introdução de cerca de 50 peças de homem. Entre as marcas incluídas nesta estreia masculina estão a italiana Canali e a alemã Hugo Boss, reforçando a abrangência do evento e alargando o público-alvo a consumidores masculinos que procuram marcas de posicionamento premium em mercado secundário.

No universo feminino, a oferta continua a concentrar-se em vestuário e acessórios de marcas internacionais e nacionais de referência. A seleção inclui blazers, parkas, casacos de pele, vestidos e saias, bem como calçado e carteiras. Entre as insígnias presentes encontram-se a italiana Max Mara, a francesa Zadig & Voltaire, a também francesa Ba&sh, a marca parisiense IRO, a linha Red Valentino, além do criador português Filipe Faísca. No segmento de acessórios, destacam-se propostas de calçado da Giuseppe Zanotti e carteiras da Prada.

A curadoria mantém-se a cargo de Liliana Correia, fundadora da LC Fashion Consultancy, a quem cabe a identificação de peças em excelente estado de conservação, que são posteriormente integradas na Resale Gallery. Segundo a organização, todas as peças passam por um processo de seleção criterioso, sendo apresentadas num registo de styling contemporâneo e personalizado.

O modelo do evento aposta na combinação entre experiência física em hotel de cinco estrelas (esta sexta e sábado, na sala Bom Sucesso do Altis Belém, entre as 10h00 e as 19h00) e oferta de peças de coleções limitadas ou de arquivo, a preços variáveis consoante a marca e o artigo. A entrada é gratuita.

A iniciativa insere-se numa tendência crescente de valorização do mercado de segunda mão no segmento premium, num contexto em que consumidores procuram prolongar o ciclo de vida dos produtos e aceder a marcas de referência através de formatos alternativos ao retalho tradicional.