SEUR e a TIPSA faturam 1,2 mil milhões de euros e consolidam o seu crescimento em 2025

Segundo informou, no exercício de 2025, o volume de negócios da SEUR ascendeu a 1000 milhões de euros, mais 5% do que em 2024, e geriu um volume de 140 milhões de encomendas. Estes números representam o maior volume de negócios da história da empresa.

Por um lado, o comércio eletrónico continuou a ser decisivo, gerando 48% do total, o equivalente a 480 milhões de euros, 9% a mais em relação a 2024, mantendo-se assim como um dos grandes impulsionadores do crescimento da empresa. Por outro lado, a atividade internacional também registou uma evolução positiva, crescendo 12% em comparação com o ano passado.

A SEUR também apoiou o seu crescimento num terceiro pilar: os serviços B2B, prestados especialmente a PME, aumentando significativamente o número de pequenas empresas que confiam na sua rede.

No que diz respeito à SEUR frío, a solução de transporte a temperatura controlada, a evolução tem sido muito positiva. Assim, durante os últimos doze meses, este serviço registou um aumento de 19% no seu volume de faturação, demonstrando a solidez de uma solução em expansão e com uma procura que aumenta ano após ano, da qual a SEUR foi pioneira e é atualmente líder de mercado.

Além disso, em linha com a sua estratégia centrada no cliente, a SEUR continuou a expandir e reforçar a sua rede Pickup de soluções de entrega Out Of Home. Atualmente, esta rede conta com mais de 10 000 pontos em Espanha, dos quais 2000 são lockers (cacifos inteligentes), e através da qual, durante este exercício, geriu 24 milhões de encomendas, o que representa um aumento de 45% em relação a 2024. Os dados do último E-shopper Barometer confirmam esta tendência crescente entre os consumidores, refletindo uma preferência crescente dos e-shoppers espanhóis pela recolha fora de casa em detrimento da entrega ao domicílio.

«Os resultados obtidos em 2025 foram muito positivos num ambiente socioeconómico que continua a ser exigente e em constante mudança, mas que confirmam a solidez do nosso modelo e a importância de ter colocado a qualidade do serviço e a satisfação do cliente no centro da nossa estratégia. Continuamos a gerar confiança através da digitalização, da sustentabilidade e da inovação, três pilares que marcam o nosso roteiro e que continuarão a orientar o nosso crescimento nos próximos anos», afirmou David Sastre, CEO da SEUR.

Além disso, a SEUR continua avançando no desenvolvimento de infraestruturas essenciais para reforçar a sua capacidade operacional e a qualidade do serviço. Em 2025, foram inauguradas, entre outras, as instalações em Atarfe (Granada) e em Alaquàs (Valência). Da mesma forma, a empresa está a desenvolver o seu novo hub central em Getafe (Madrid), uma infraestrutura de 100 000 m² que representa um investimento conjunto, com a Goodman, superior a 150 milhões de euros e cuja entrada em funcionamento está prevista para o início de 2027, com uma capacidade inicial estimada de mais de 400 000 encomendas diárias e a criação de 600 postos de trabalho diretos.

Em matéria de emprego, no final de 2025, a empresa conta com mais de 10 000 profissionais e uma frota de 6500 veículos, dos quais 20% correspondem à frota sustentável, que é composta tanto por veículos elétricos e meios de transporte alternativos como por andadores e bicicletas.

TIPSA

Por sua vez, a TIPSA faturou 193 milhões de euros em 2025, registando um crescimento de 4% em comparação com 2024. Assim, a empresa transportou 34,8 milhões de encomendas durante o ano passado, 4,2% mais do que no ano anterior, o que se traduz em 26,3 milhões de expedições.

“Na TIPSA, alcançámos um crescimento económico sólido, fruto do esforço conjunto da nossa rede e do compromisso constante com a excelência operacional. Este avanço reflete não só a confiança dos nossos clientes, mas também o impulso que estamos a dar ao desenvolvimento do setor farmacêutico, onde a qualidade, a rastreabilidade e a precisão nas entregas são essenciais. Além disso, continuamos a avançar no nosso compromisso com a sustentabilidade, incorporando práticas e soluções que reduzem o nosso impacto ambiental e contribuem para uma logística mais responsável. O nosso foco na inovação tecnológica, uma rede operacional ágil e uma equipa altamente qualificada permitem-nos oferecer soluções personalizadas e seguras, antecipar as necessidades do mercado e continuar a reforçar a satisfação dos nossos clientes e a nossa reputação no setor”, afirmou María Luisa Camacho, Diretora Executiva da TIPSA.