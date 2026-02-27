S&P mantém rating mas melhora perspetiva de Portugal

A agência de rating Standard & Poor’s (S&P) decidiu, esta sexta-feira, manter a notação da dívida portuguesa, mas melhorar a perspetiva para positiva.

“Revimos a nossa perspetiva para Portugal de estável para positiva e confirmámos as nossas notações de longo e curto prazo de A+/A-1 para o soberano”, referem.

Entre 2026 e 2029, a agência prevê que o crescimento económico de Portugal se situe ligeiramente abaixo dos 2% em média, apoiado por uma solidez nas finanças das famílias e das empresas, por transferências da União Europeia (UE), uma imigração líquida significativa e uma estrutura de custos competitiva para o setor produtivo, incluindo preços de energia mais baixos em comparação com os seus pares da UE.

“Esperamos que as políticas continuem a centrar-se numa gestão orçamental sólida, na geração de emprego e no fomento do investimento, particularmente no setor dos serviços, em rápido crescimento”, referem.

A agência destacou ainda que o crescimento económico “resiliente” e uma postura fiscal “prudente” impulsionarão a trajetória descendente acentuada da dívida pública líquida em relação ao PIB, que preveem que caia abaixo dos 80% até 2027.

No ano passado, a S&P tinha subido, duas vezes, a notação da dívida soberana: primeiro em fevereiro, de ‘A-‘ para ‘A’, e depois para ‘A+’ no fim de agosto.

Este ano arrancou com a agência canadiana, em janeiro, a manter inalterada a notação de Portugal, depois de subir um ano antes o rating para ‘A elevado’. Em 2025, a dívida portuguesa consolidou a nota ‘A’ nos mercados internacionais. Só a agência Moody’s decidiu não mexer nem na classificação, nem no outlook. Já a Fitch reviu em alta, em setembro, para ‘A’.

