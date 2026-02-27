Turismo abranda ritmo de crescimento no arranque do ano

O setor do turismo manteve, no primeiro mês do ano, a tendência de desaceleração de crescimento com que fechou 2025. Segundo uma estatística rápida do INE, o setor registou, em janeiro, um aumento mais moderado do número de hóspedes e de dormidas.

Segundo o INE, o setor do alojamento turístico registou 1,7 milhões de hóspedes no arranque do ano, um aumento homólogo de 3,8%, enquanto as dormidas subiram 2% face ao período homólogo para 3,7 milhões, a beneficiarem “tanto dos residentes como dos não residentes, ainda que com ritmos distintos”, refere o INE.

As dormidas de residentes aumentaram 4,7%, face a janeiro de 2025, o que compara com uma subida de 6% dezembro, atingindo 1,3 milhões, enquanto as de não residentes cresceram 0,7% (+1,2% em dezembro), totalizando 2,4 milhões.

“Estes resultados traduziram-se em 276,8 milhões de euros de proveitos totais e 199,5 milhões

de euros de proveitos de aposento (+5,6% em ambos os indicadores)”, acrescenta o INE.

Mais turistas canadianos e brasileiros

O mercado britânico continua a ser o principal mercado emissor, com uma quota de 14% do total, embora tenha prolongado a trajetória de decréscimo dos meses anteriores (-3,6%, após -0,1% em dezembro). Segue-se o mercado alemão, com um peso de 11,2% do total, e, ao contrário do Reino Unido, mantém um tendência de crescimento, com um aumento de 1,3% (+0,8% em dezembro).

Seguiu-se o mercado espanhol, na 3ª posição, com uma quota de 8,5% e um crescimento de 3,3%, após a diminuição de 3,4% observada em dezembro.

“Entre os dez principais mercados emissores em janeiro, o mercado canadiano apresentou o maior aumento (+12,5%), seguindo-se o mercado brasileiro (+8,2%)”, detalha o comunicado do INE. Em sentido oposto, França registou o maior decréscimo, ao cair 8,3%.

Norte lidera crescimento em janeiro

Segundo o INE, em janeiro, os maiores aumentos no número das dormidas registaram-se no Norte (+8,2%) e no Centro (+5,6%). Em sentido contrário, Açores e Algarve apresentaram os decréscimos mais acentuados (-5,8% e -4,7%, respetivamente).

Com um peso de 30,2% e 19,5% do total, a Grande Lisboa e o Norte concentraram a maior proporção de dormidas. No que diz respeito à dormida de residentes, estas cresceram, sobretudo, na Grande Lisboa (+9,8%) e no Centro (+7,8%).

Relativamente às dormidas de não residentes, só foram registados aumentos no Norte (+10,8%) e na Grande Lisboa (+3,6%).

(Notícia atualizada às 11h47)