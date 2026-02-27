Único dinheiro que Leiria recebeu após Kristin foi de uma seguradora

O Município de Leiria recebeu apenas cinco milhões de euros em dinheiro desde que a depressão Kristin atingiu o concelho, há praticamente um mês, valor proveniente de uma companhia de seguros, afirmou à agência Lusa o seu presidente.

“O único apoio que recebemos, monetário, foi cinco milhões de euros [ME], que foi um adiantamento da companhia de seguros com quem trabalhamos. De resto, de dinheiro, não recebi mais nenhum”, disse Gonçalo Lopes.

No passado dia 18, a Câmara de Leiria estimou que os prejuízos provocados pela depressão Kristin àquela data ascendiam a 792,8 milhões de euros, sem contabilizar os custos com infraestruturas municipais e do Estado e na floresta.

“Dentro daquilo que conseguimos apurar, o que já gastámos, mais a primeira estimativa por baixo, temos um valor de 792,8 milhões de euros. Ainda falta outro tanto”, disse nesse dia Gonçalo Lopes.

Numa entrevista à Lusa, quando passa um mês desde que a depressão Kristin provocou avultados danos no concelho, Gonçalo Lopes antecipou um aumento do montante, elencando o impacto na habitação, na economia, em viaturas, na floresta e noutras áreas.

No caso da habitação, admitiu que os prejuízos possam ultrapassar os 100 milhões de euros e, no âmbito das empresas, o valor “poderá chegar aproximadamente aos 700 milhões de euros”.

Por contabilizar estão diversas situações, como o número de viaturas afetadas ou o prejuízo na área florestal, sendo que, neste caso, “representa um prejuízo imediato económico, sim, e a seguir um prejuízo muito grave do ponto de vista ambiental”, realçou.

“Este é o cenário que faz com que rapidamente se consiga aumentar esse valor dos 800 milhões de euros”, salientou.

Reiterando que o Produto Interno Bruto do concelho “anda na ordem dos dois mil milhões de euros por ano, um dia parado anda à volta dos 5,6 milhões que não se produz”, o autarca recordou que, durante uma semana, Leiria teve “praticamente 100% de atividade económica parada”.

“Portanto, foi um país e uma região que ficaram mais pobres”, destacou, para enumerar outro património que não municipal afetado, desde espaços religiosos a associações.

Nesta fase, “os valores são totalmente impossíveis de contabilizar com rigor, são estimativas”, reconheceu, explicando estar em curso o levantamento do património municipal afetado, “quer como resposta aos seguros”, quer “para submeter a informação” à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.