Visabeira troca marca Constructel em negócio de 2,2 mil milhões na energia e telecomunicações

Adeus, Constructel. Olá, Nearing. O Grupo Visabeira acaba de adotar uma nova marca global para a empresa que desde 2022 é participada minoritariamente pela Goldman Sachs. É esta a designação que passa a representar a atividade de prestação de serviços de engenharia nos setores da energia e das telecomunicações nos mercados europeus e dos EUA.

Com operações em 11 países – Portugal, EUA, Reino Unido, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Irlanda, Dinamarca, Espanha e Suécia – e mais de 8.500 colaboradores, a especialista em engenharia de redes de energia e telecomunicações registou um volume de negócios de 2,2 mil milhões de euros em 2025, equivalente a um crescimento orgânico superior a 16% face ao ano anterior.

Segundo fonte oficial, o setor de energia correspondeu a cerca de metade da atividade da nova Nearing Visabeira, com os EUA e Reino Unido a pesarem mais de 55% na faturação da empresa que no ano passado pagou 115 milhões pelas americanas Sargent Electric e Verità Telecommunications Corporation e já no arranque de 2026 comprou o grupo britânico Aardvarc.

“A Nearing Visabeira nasce com a ambição de estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes, parceiros e comunidades, reforçando simultaneamente o nosso papel de liderança e o nosso contributo para a transformação digital e energética”, justifica Nuno Terras Marques, CEO do Grupo Visabeira e da Nearing Visabeira.

Agora com uma identidade visual “contemporânea e diferenciadora” e a nova assinatura “Engineering a Closer Future”, o gestor que este mês passou a liderança da Vista Alegre ao filho de Fernando Campos Nunes, citado no mesmo comunicado, descreve um “propósito claro [de] criar soluções integradas de engenharia para infraestruturas críticas e para uma vida mais conectada e sustentável”.

Parceira de alguns dos principais operadores e utilities a nível internacional, a antiga Constructel Visabeira oferece soluções integradas e chave-na-mão ao longo de todo o ciclo de vida das redes: survey, projeto, implementação, construção, operação e manutenção. Tem como acionista maioritária a Visabeira Global, que é a principal sub-holding do grupo de Viseu e que engloba as áreas das telecomunicações, energia, tecnologias e construção.

Faturação do grupo de Viseu dispara para 2,7 mil milhões em 2025

Fundado em 1980 e detido por Fernando Campos Nunes, o grupo Visabeira dá emprego a mais de 17 mil pessoas e tem presença direta em 18 países — Portugal, EUA, Reino Unido, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Irlanda, Espanha, Dinamarca, Suécia, Brasil, Índia, México, Angola, Moçambique, Marrocos e São Tomé e Príncipe — e um alcance comercial que se estende por 135 mercados.

De acordo com os dados adiantados nesta comunicação ao mercado, em 2025 atingiu um volume de negócios consolidado superior a 2,7 mil milhões de euros, depois de no ano anterior, em que lucros aumentaram 20,4% para 44,5 milhões, a faturação global ter ultrapassado pela primeira vez a barreira dos 2.000 milhões de euros.

Faturação da Visabeira quadruplicou numa década

Se a Visabeira Global pesa mais de 90% no negócio do grupo – além das atividades de serviços de engenharia de redes de telecomunicações e de energia, destacam-se as operações próprias de televisão por cabo em Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe –, o braço industrial abrange áreas como cerâmica, cristalaria, biocombustíveis, sistemas de recuperação de energia ou mobiliário de cozinha e prepara-se para ganhar a Martifer.

As marcas mais conhecidas são a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro, que entraram para o portefólio do grupo em 2009 e que controla com uma posição de 82%. No verão de 2024 passou a ter Cristiano Ronaldo como sócio: o futebolista e capitão da seleção nacional, que acaba de investir no Almería de Espanha, comprou 10% da Vista Alegre Atlantis SGPS.

Finalmente, com um peso limitado a 3% nas receitas do grupo, a Visabeira Turismo e Imobiliária detém 14 unidades de alojamento da cadeia Montebelo Hotels & Resorts (9 em Portugal e 5 em Moçambique) e igual número de restaurantes – incluindo sete inseridos em hotéis. Nesta sub-holding estão igualmente pendurados a oferta imobiliária e os serviços partilhados do grupo.