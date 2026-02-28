Advocatus

A act legal expande-se para Portugal através da integração da ec legal

A act legal expande-se para Portugal através da integração da ec legal, que assume a designação act legal Portugal.

A act legal expande-se para Portugal através da integração da ec legal, que assume a designação act legal Portugal. Presente em 19 países e com uma equipa de mais de 400 profissionais, a act legal reúne 15 sociedades de advogados de referência nos principais mercados europeus, com forte enfoque em M&A, corporate, imobiliário e transações internacionais.

Este passo ocorre no momento em que a sociedade ec legal celebra o seu quinto aniversário, “assinalando simultaneamente a consolidação do seu percurso e o início de uma nova fase de crescimento e desenvolvimento à escala europeia”, segundo o escritório.

Com uma presença consolidada na Europa, “a act legal combina profundo conhecimento local com uma efetiva capacidade transfronteiriça, assegurando uma abordagem integrada e fluida a operações complexas e projetos estratégicos de dimensão internacional”, segundo comunicado do escritório.

A act legal Portugal “inicia esta nova etapa com capacidade reforçada de atuação internacional, posicionando-se como parceiro estratégico de confiança para clientes que atuam em mercados cada vez mais sofisticados, exigentes e competitivos no contexto global”, segundo o mesmo comunicado.

Em setembro, a sociedade de advogados Enes | Cabral anunciou a sua nova identidade e passou a adotar a marca EC Legal. Fundada em 2021, a EC Legal “tem vindo a crescer sustentadamente, tanto em número de clientes e de assuntos, como em faturação e equipa. Tendo começado por apoiar principalmente clientes nacionais, nos últimos anos aumentou consideravelmente a sua base de clientes estrangeiros”, segundo explicou ao ECO/Advocatus o sócio Pedro Almeida Cabral, em setembro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

A act legal expande-se para Portugal através da integração da ec legal

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Inês Albuquerque e Castro é a nova sócia da Ec Legal

Filipa Ambrósio de Sousa,

Inês Albuquerque e Castro transita da Eversheds Sutherland. A advogada vem integrar a área de laboral, onde conta com mais de 25 anos de experiência. 