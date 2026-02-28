A act legal expande-se para Portugal através da integração da ec legal, que assume a designação act legal Portugal. Presente em 19 países e com uma equipa de mais de 400 profissionais, a act legal reúne 15 sociedades de advogados de referência nos principais mercados europeus, com forte enfoque em M&A, corporate, imobiliário e transações internacionais.

Este passo ocorre no momento em que a sociedade ec legal celebra o seu quinto aniversário, “assinalando simultaneamente a consolidação do seu percurso e o início de uma nova fase de crescimento e desenvolvimento à escala europeia”, segundo o escritório.

Com uma presença consolidada na Europa, “a act legal combina profundo conhecimento local com uma efetiva capacidade transfronteiriça, assegurando uma abordagem integrada e fluida a operações complexas e projetos estratégicos de dimensão internacional”, segundo comunicado do escritório.

A act legal Portugal “inicia esta nova etapa com capacidade reforçada de atuação internacional, posicionando-se como parceiro estratégico de confiança para clientes que atuam em mercados cada vez mais sofisticados, exigentes e competitivos no contexto global”, segundo o mesmo comunicado.

Em setembro, a sociedade de advogados Enes | Cabral anunciou a sua nova identidade e passou a adotar a marca EC Legal. Fundada em 2021, a EC Legal “tem vindo a crescer sustentadamente, tanto em número de clientes e de assuntos, como em faturação e equipa. Tendo começado por apoiar principalmente clientes nacionais, nos últimos anos aumentou consideravelmente a sua base de clientes estrangeiros”, segundo explicou ao ECO/Advocatus o sócio Pedro Almeida Cabral, em setembro.