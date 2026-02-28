Advogados de Salgado apostam tudo na suspensão de penas

Os advogados de Ricardo Salgado desistiram formalmente da reclamação apresentada no Tribunal Constitucional, numa tentativa de acelerar a baixa do processo à 1.ª instância e abrir caminho à aplicação do artigo 106.º do Código Penal, que permite suspender a execução da pena de prisão quando exista anomalia psíquica posterior sem perigosidade criminal. No requerimento, a defesa diz que pretende a “apreciação imediata da aplicação do artigo 106º do Código Penal” e invoca a “comprovada Doença de Alzheimer em estado avançado” do ex-banqueiro, lê-se no requerimento a que o ECO teve acesso.

A iniciativa dos advogados Francisco Proença de Carvalho e Adriano Squilacce surge acompanhada de uma crítica dura ao Tribunal Constitucional. No requerimento, a defesa sustenta que o tribunal procura “ad nauseam formalidades para nada apreciar e manter as decisões recorridas”, acusando-o de falhar no seu “papel fundamental” no sistema português de fiscalização concreta da constitucionalidade. Mas o ponto juridicamente mais relevante do requerimento não está na crítica ao Constitucional. Está na mudança de estratégia processual. A defesa escreve que o arguido “desiste formalmente de reclamar da decisão” de 14 de fevereiro de 2026 — processo autónomos do caso Marquês relativos a três crimes de abuso de confiança — para obter a “baixa do processo” e permitir a apreciação da aplicação do referido artigo 106º pela 1.ª instância, bem como do cúmulo jurídico, “de forma integrada em ambos os processos”.

Salgado, recorda o Observador, o jornal que revelou em primeira mão este requerimento, já foi condenado em duas primeiras penas de prisão efetiva: “uma de seis anos e três meses por ter corrompido o ex-ministro Manuel Pinho e por ter branqueado capitais, e outra de oito anos por três crimes de abuso de confiança por se ter apropriado de 10 milhões de euros do Grupo Espírito Santos”.

O artigo 106º do Código Penal invocado neste requerimento de três páginas dos advogados de Salgado prevê que, se uma anomalia psíquica sobrevinda depois da prática do crime não tornar o condenado criminalmente perigoso em termos que justificassem internamento, “a execução da pena de prisão suspende-se até cessar o estado que fundamentou a suspensão”. A lei determina ainda que o tempo de suspensão é descontado na pena por cumprir e que a duração máxima da pena não pode ser ultrapassada.

Na prática, Isto significa que a defesa não está a reconhecer as penas de prisão, não está a pedir a anulação da condenação nem o apagamento da pena. O que procura é uma decisão que suspenda a sua execução com base no estado psíquico atual de Ricardo Salgado, caso o tribunal considere verificados os pressupostos previstos na lei. Salgado, é público, tem o estatuto de maior acompanhado.

A desistência no Tribunal Constitucional sugere, assim, que a defesa considera mais útil deslocar o centro da batalha para a fase de execução da pena do que insistir na frente da constitucionalidade. Em termos práticos, está a trocar uma discussão sobre a validade jurídica de decisões anteriores por uma tentativa de obter um efeito imediato sobre o cumprimento da pena.

A invocação do artigo 106.º, porém, não produz efeitos automáticos. A norma exige uma apreciação judicial própria sobre a existência efetiva da condição de Alzheimar e a relevância dessa condição para a execução da pena e a inexistência de perigosidade que justificasse internamento. A baixa do processo pode permitir essa análise, mas não antecipa o seu desfecho.

