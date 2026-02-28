ECO Quiz. Embaixador dos EUA em Lisboa incentivou Portugal à compra de caças F-35?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz
John Arrigo, embaixador dos EUA em Lisboa, disse esta semana que “o F-35 é o melhor caça — é um caça furtivo de quinta geração, vai levar a Força Aérea Portuguesa à Liga dos Campeões quando se trata da UE”. O embaixador dos EUA em Lisboa defendeu a compra dos caças americanos, referindo que há mais de 900 aeronaves a operar em forças militares na Europa.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
