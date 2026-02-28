EUA e Israel lançam ataque conjunto ao Irão. “Bombas vão cair em todo o lado”, antecipou Trump

“ As Forças Armadas dos Estados Unidos estão a levar a cabo uma operação massiva e contínua para impedir que esta ditadura muito perversa e radical ameace a América e os nossos interesses fundamentais de segurança nacional ”, revelou o Donald Trump numa mensagem em vídeo publicada na rede social X. “ Vamos destruir os seus mísseis e arrasar completamente a sua indústria de mísseis ”.

