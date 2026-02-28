Direto EUA e Israel lançam ataque conjunto ao Irão. “Bombas vão cair em todo o lado”, antecipou Trump
Os EUA e Israel lançaram esta madruga um ataque militar massivo contra o Irão, atingindo a capital Teerão e outras cidades. “Bombas vão cair em todo o lado”, antecipou Trump.
“As Forças Armadas dos Estados Unidos estão a levar a cabo uma operação massiva e contínua para impedir que esta ditadura muito perversa e radical ameace a América e os nossos interesses fundamentais de segurança nacional”, revelou o Donald Trump numa mensagem em vídeo publicada na rede social X. “Vamos destruir os seus mísseis e arrasar completamente a sua indústria de mísseis”.
Tweet from @WhiteHouse
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
EUA e Israel lançam ataque conjunto ao Irão. “Bombas vão cair em todo o lado”, antecipou Trump
{{ noCommentsLabel }}