França pede reunião urgente da ONU face a situação “perigosa para todos”
Emmanuel Macron quer uma resposta rápida do Conselho de Segurança à nova vaga de ataques ao Irão e ao risco de guerra aberta. Macron avisa que a escalada pode sair do controlo e pede negociações
O Presidente francês, Emmanuel Macron, apelou este sábado para que cesse a situação “perigosa para todos” no Médio Oriente e solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre os ataques contra o Irão.
O “desencadear da guerra entre EUA, Israel e Irão tem consequências graves para a paz e para a segurança internacional”, afirmou Macron numa mensagem nas redes sociais, citado pela agência de notícias espanhola EFE. O Presidente francês considerou que “a escalada atual é perigosa para todos” e “deve cessar”.
“O regime iraniano deve compreender que já não lhe resta outra opção senão iniciar negociações de boa-fé para pôr fim ao seu programa nuclear e balístico, bem como às suas ações de desestabilização regional”, afirmou.
Macron disse também que “todas as medidas foram tomadas” para garantir a segurança da França e das suas posições no Médio Oriente, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
Os EUA e Israel lançaram este sábado ataques contra o Irão alegando ameaças iminentes por parte do regime da República Islâmica. Numa mensagem ao povo iraniano, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que a hora da libertação estava próxima, dando uma indicação de que a operação visa a queda do regime.
“Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às forças armadas e a toda a polícia, digo hoje que devem depor as armas e ter imunidade total ou, caso contrário, enfrentar uma morte certa”, acrescentou Trump.
