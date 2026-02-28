Governo propõe Cartaxo Alves para Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas
Nomeação marca o regresso de um militar da Força Aérea à liderança do Estado-Maior General das Forças Armadas, após mais de uma década.
O Governo propôs nesta sexta-feira ao Presidente da República o general João Cartaxo Alves para o cargo de Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), decisão que poderá representar o regresso de um militar da Força Aérea ao cargo após 12 anos. O cargo era ocupado pelo general José Nunes da Fonseca, militar do Exército.
Reunido eletronicamente em Conselho de Ministros, o Executivo decidiu propor “a nomeação do General João Guilherme Rosado Cartaxo Alves para o cargo de Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, com efeitos a partir de 1 de março de 2026”.
No mesmo Conselho de Ministros, foi ainda proposta a “nomeação do Tenente-General Sérgio Roberto Leite da Costa Pereira para o cargo de Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, com efeitos a partir de 1 de março de 2026″, bem como a “prorrogação do mandato do Chefe do Estado Maior do Exército, General Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, com efeitos a partir de 1 de março de 2026″.
Cartaxo Alves pode assim suceder no cargo ao general José Nunes da Fonseca, militar do Exército, cujo mandato termina a 1 de março. Desde 2014 que a Força Aérea não tem um militar a assumir a chefia do EMGFA. Na época coube ao general Luís Esteves de Araújo assumir a liderança da EMGFA, mandato que cumpriu durante três anos.
