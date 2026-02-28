Israel diz que atacou locais onde estavam reunidos líderes iranianos

O exército israelita anunciou hoje ter atacado vários locais em Teerão onde decorriam reuniões com responsáveis iranianos, no ataque realizado em conjunto com os EUA, adiantando estar a avaliar os resultados para decidir outras operações.

“O ataque desta manhã foi realizado simultaneamente em vários locais de Teerão, onde estiveram reunidos altos responsáveis da liderança política e de segurança iraniana“, afirmaram os militares israelitas, em comunicado.

Embora o exército não tenha nomeado ninguém em específico, a televisão pública israelita avançou que dois dos alvos dos ataques foram o líder supremo do Irão, o ‘ayatollah’ Ali Khamenei, e o Presidente do país, Massoud Pezeshkian.

O exército está a “avaliar os resultados do ataque” e “em alerta máximo em múltiplas frentes [caso] a campanha se expanda para outros teatros de operações”, acrescentaram.

Segundo o comunicado, as forças armadas israelitas prepararam-se para este ataque “como parte de um plano operacional desenvolvido ao longo de meses, cujo cerne era um esforço da inteligência militar para identificar uma janela de oportunidade assim que responsáveis do regime se reunissem”.

Na primeira ofensiva, adiantou uma fonte de segurança israelita, foram visados “indivíduos de alto nível, pessoas envolvidas em planos para destruir Israel”, sem confirmar nomes. Segundo a estação pública de televisão de Israel, a KAN, entre os alvos do ataque esteve também o conselheiro do ‘ayatollah’ e antigo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional Ali Shamkhani. Não há ainda indicação sobre se os alvos foram atingidos.

Segundo o jornal The Jerusalem Post, imagens de satélite mostram o complexo para onde o líder supremo do Irão tinha sido transferido nas últimas semanas, que foi destruído por um ataque israelita. No entanto, a imprensa local refere fontes que terão assegurado que Ali Khamenei terá sido retirado do local antes dos ataques.

Entretanto, a edição em inglês do jornal israelita Ynetnews adiantou que o comandante da Guarda Revolucionária iraniana, Mohammad Pakpour, morreu nos ataques, embora Teerão negue.