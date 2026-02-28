Lucro da Sporting SAD mais que duplica para 32 milhões de euros

⚡ ECO Fast A Sporting SAD reportou um lucro líquido de 32 milhões de euros no primeiro semestre de 2025/2026, um aumento significativo em relação ao ano anterior, mas longe dos números de 2022 e 2023.

Os resultados foram impulsionados por receitas de 67 milhões de euros na Liga dos Campeões e 110,2 milhões de euros em vendas de jogadores, destacando a venda de Viktor Gyökeres.

A SAD leonina apresenta uma capitalização bolsista de 198 milhões e desde o arranque do ano que as ações registam perdas de 2,97%.

A Sporting Clube de Portugal — Futebol, SAD divulgou esta manhã de sábado, junto da CMVM, os resultados consolidados do primeiro semestre de 2025/2026, referente ao período encerrado em dezembro, que apontam para um resultado líquido de 32 milhões de euros.

Os números alcançados apontam para lucros de um mais do dobro face ao mesmo período do ano anterior (15 milhões), e o quinto exercício consecutivo com resultados positivos. Contudo, os resultados apresentados este sábado ficaram abaixo dos 47,5 milhões e 58,3 milhões registados em 2022 e 2023, respetivamente.

Os números do semestre foram fortemente influenciados pelo desempenho na Liga dos Campeões. O Sporting apurou-se para os oitavos de final da liga da UEFA Champions League, garantindo, para já, receitas totais de 67 milhões de euros na competição, “das quais 41,1 milhões foram reconhecidas neste semestre”, refere a Sporting SAD em comunicado, notando ainda o “contributo estrutural das competições europeias para a expansão da escala financeira do clube”.

O mercado de transferências teve também um peso significativo nas contas entre julho de dezembro do ano passado. A SAD leonina registou rendimentos de 110,2 milhões de euros em vendas de jogadores (161% acima dos números do primeiro semestre de 2024), incluindo aquela que descreve como “a maior transferência da sua história” — venda do passe de Viktor Gyökeres para o Arsenal com 65,8 milhões de euros com potencial para ascender a 76 milhões, consoante a concretização de objetivos –, e investiu simultaneamente um valor recorde de 98,9 milhões de euros no plantel.

A SAD leonina avançou com duas decisões de natureza financeira e estrutural no primeiro semestre: constituiu a Sporting Entertainment e fez um financiamento obrigacionista de 225 milhões de euros por via de uma colocação privada junto de investidores.

O saldo líquido destas operações contribui de forma determinante para o resultado, o que significa que os lucros não decorrem apenas da atividade operacional corrente do clube. Os rendimentos operacionais sem a venda de jogadores totalizaram 95,8 milhões de euros no semestre, “o valor mais elevado em termos homólogos”, refere a SAD verde e branca em comunicado, que também se traduziu num crescimento homólogo de 1,5%.

Este crescimento foi transversal às principais linhas de receita: a Gamebox faturou 9,6 milhões de euros (+20%), o merchandising atingiu 11 milhões (+12%) e a hospitalidade chegou a 5,4 milhões de euros, um aumento de 34% face ao período anterior. São áreas que crescem, mas que ainda representam uma fatia minoritária face às receitas geradas pelas competições europeias e pelas vendas de jogadores.

Em paralelo aos resultados operacionais, a SAD leonina avançou com duas decisões de natureza financeira e estrutural. Constituiu a Sporting Entertainment e concretizou um financiamento obrigacionista de 225 milhões de euros por via de uma colocação privada junto de investidores institucionais internacionais com uma taxa de juro fixa de 5,75%, ao qual as agências Fitch e DBRS atribuíram notação de investment grade.

A Sporting SAD enquadra esta operação como “um passo estruturante para a execução do Plano Estratégico Future is Coming 24–34”, um plano de desenvolvimento de longo prazo com horizonte em 2034. O recurso a mercados de capitais para financiar o crescimento do clube implica, contudo, um aumento do endividamento que não é detalhado neste comunicado.

Os resultados do primeiro semestre de 2025/2026 da Sporting SAD confirmam a trajetória de recuperação financeira da SAD leonina, sustentada num modelo que combina receitas europeias, mais-valias com transferências e crescimento das fontes de receita comercial. Mas a manutenção desta dinâmica dependerá, em larga medida, do desempenho desportivo continuado nas competições europeias, uma variável, por definição, imprevisível de época para época.

