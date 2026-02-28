Marcelo pede união em torno de Seguro na despedida

Marcelo Rebelo de Sousa pediu este sábado aos portugueses que se unam “ainda mais” em torno do seu sucessor, António José Seguro, durante a cerimónia de despedida das Forças Armadas, realizada em Braga. O Presidente cessante sublinhou que Seguro foi eleito com o maior apoio popular desde que há voto livre em Portugal.

Num discurso marcado pelo peso simbólico da despedida, Marcelo deixou um apelo direto à coesão nacional. “Unamo-nos como nos unimos nos últimos dez anos. Unamo-nos ainda mais, nós todos, em torno dele”, declarou o chefe de Estado, reforçando a legitimidade democrática sem precedentes do seu sucessor.

O discurso acontece num contexto internacional de crescente instabilidade, marcado este sábado pelo ataque dos EUA e Israel ao Irão. Marcelo alertou que “o Mundo está mais perigoso, mais instável, mais seduzido pelo imediato do que pelo duradouro, pelos interesses do que pelos valores”, apelando a que Portugal resista a essa deriva, tal como sempre o fez ao longo da sua história.

Para a economia portuguesa, a transição de poder surge num momento sensível, com os mercados atentos à continuidade das políticas de consolidação orçamental. A eleição de Seguro com uma maioria histórica de votos poderá ser lida pelos investidores como um sinal de estabilidade política, fator crucial para a credibilidade de Portugal nos mercados de dívida soberana.

A cerimónia em Braga encerra um mandato que atravessou a pandemia, a crise energética e as tensões geopolíticas na Europa. Com Seguro prestes a assumir funções como Presidente e comandante supremo das Forças Armadas, a mensagem de Marcelo serve como apelo à unidade nacional — condição indispensável para enfrentar os desafios que se avizinham.