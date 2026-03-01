APS com curso sobre cláusulas abusivas nos contratos de seguro

A Associação Portuguesa De Seguradores (APS) anunciou o curso “Cláusulas abusivas nos contratos de seguro” que irá decorrer de forma online, no dia 3 de março de 2026, entre as 10h00 e as 12h00.

O objetivo deste curso é proporcionar o “enquadramento jurídico do conceito de cláusula abusiva, a identificação das respetivas consequências legais e a análise dos principais grupos de cláusulas que têm sido objeto de apreciação pelos tribunais portugueses”, explicam.

Esta formação é destinada a profissionais do setor ligados a áreas jurídicas, de compliance, conduta de mercado ou que lidem com clientes, mas também outros profissionais interessados no tema.

O curso será lecionado por Rui Paulo Coutinho de Mascarenhas Ataíde, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e presidente da direção do Instituto de Direito do Consumo da FDUL.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui.