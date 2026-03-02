⛽ Gasóleo já subiu 10,5 cêntimos desde o início do ano. Com ataque ao Irão não fica por aqui

Esta segunda-feira, quando for abastecer espera-o um aumento de preços. O diesel, o combustível mais usado em Portugal, deverá subir três cêntimos, e a gasolina subirá dois, de acordo com os dados do ACP. O que significa que, desde o início do ano, o gasóleo já subiu 10,5 cêntimos e a gasolina 5,5 cêntimos. Mas agora que os Estados Unidos atacaram o Irão, em conjunto com Israel, os analistas apontam para uma escalada de preço do ouro negro para cerca de 100 dólares o barril – depois de terem fechado nos 72,48 dólares na sexta-feira, as cotações estão esta manhã a disparar mais de 8%, tocando já os 79 dólares.

“Embora os ataques militares em si sejam um fator positivo para os preços do petróleo, o fator-chave aqui é o encerramento do Estreito de Ormuz”, disse Ajay Parmar, diretor de energia e refinação da ICIS, citado pela Reuters.

A maioria dos armadores, as grandes petrolíferas e as empresas de trading suspenderam os envios de petróleo bruto, combustíveis e gás natural liquefeito através do Estreito de Ormuz, depois de Teerão ter avisado os navios para não usarem via navegável. Mais de 20% do petróleo mundial é transportado através do Estreito de Ormuz. “Esperamos que os preços abram (após o fim de semana) muito mais perto dos 100 dólares por barril e talvez ultrapassem esse nível se houver um encerramento prolongado do Estreito”, acrescentou Parmar.

Os líderes do Médio Oriente alertaram Washington de que uma guerra contra o Irão poderia levar os preços do petróleo a subir para mais de 100 dólares por barril, sublinhou a analista da RBC, Helima Croft, também citada pela Reuters. Já os analistas do Rabobank preveem que os preços se mantenham acima dos 90 dólares por barril no curto prazo.

A contribuir para um ligeiro alívio dos preços está a decisão deste domingo do grupo de produtores de petróleo OPEP+ de aumentar a produção em 206 mil barris por dia a partir de abril. No entanto, este é um aumento modesto que representa menos de 0,2% da procura global.

Embora haja algumas alternativas para contornar o Estreito de Ormuz, o impacto líquido do seu encerramento é uma perda de oito a dez milhões de barris por dia no fornecimento de crude, mesmo após o desvio de parte do caudal pelo oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita e pelo oleoduto de Abu Dhabi, explicou o economista de energia da Rystad, Jorge Leon, citado pela Reuters.

A crise com o Irão levou também os governos e refinarias asiáticos a avaliarem os seus stocks de petróleo, bem como as rotas e fontes de abastecimento alternativas. Os analistas da Kpler afirmaram, num webinar no domingo, que a Índia poderia recorrer ao petróleo russo para compensar uma possível perda de fornecimento do Médio Oriente.

A semana passada, o gasóleo subiu 1,8 cêntimos e a gasolina 0,2 cêntimos, um comportamento ligeiramente diferente do esperado pelo mercado, que apontava para uma subida de um cêntimo do diesel e manutenção do preço da gasolina. E com a subida estimada para esta semana deverá pagar 1,630 euros por litro de gasóleo simples e 1,706 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas e divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).