5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira, o Banco de Portugal mede o pulso à dívida pública e a Galp apresenta os resultados de 2025. Já o INE vai revelar os índices de produção industrial. A marcar o dia está ainda o fim do prazo para validar faturas e a subida dos combustíveis.

Banco de Portugal revela dívida pública…

Esta segunda-feira, o Banco de Portugal (BdP) vai divulgar os dados da dívida pública referentes a janeiro. A dívida pública superou a meta do Governo e caiu para 89,7% do PIB em 2025. Nas previsões que constam do relatório do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o Ministério das Finanças esperava fechar o ano com um rácio de 90,2% do PIB, ou seja, 0,5 pontos percentuais (p.p.) acima.

Galp apresenta resultados

A Galp divulga esta segunda-feira o relatório de resultados relativo ao 4º trimestre de 2025. A empresa lucrou quase mil milhões de euros entre janeiro e setembro de 2025. Mais concretamente, a petrolífera obteve um resultado líquido positivo de 973 milhões de euros, um novo recorde para este período específico, que representa um crescimento de 9% face ao mesmo período do ano passado.

INE divulga produção industrial

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai revelar esta segunda-feira os índices de produção industrial referente a janeiro. Em dezembro, o Índice de Produção Industrial apresentou uma variação homóloga de 2,3%. Excluindo o agrupamento de Energia esta variação foi nula (0,9% no mês precedente). A taxa de variação da secção das Indústrias Transformadoras situou-se em -1,1% (-0,9% em novembro). A variação mensal do índice agregado foi -1,9% (-3,1% no mês anterior).

Termina o prazo para validar faturas para o IRS

Termina esta segunda-feira o prazo para validar as faturas de 2025 que serão tidas em conta para o IRS. Os contribuintes podem fazer a validação no portal e-Fatura, que é um procedimento para evitar erros e garantir que beneficiam da totalidade das deduções à coleta. O próximo período de entrega da declaração de IRS, relativa aos rendimentos do ano passado, começa só em abril.

Combustíveis vão subir

Os combustíveis vão ficar mais caros esta semana. O diesel, o combustível mais usado em Portugal, deverá subir três cêntimos, e a gasolina subirá dois, de acordo com os dados do ACP. A partir desta segunda-feira, quando for abastecer, deverá pagar 1,630 euros por litro de gasóleo simples e 1,706 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas.