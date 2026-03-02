Ageas Portugal já atendeu mais de 2000 pessoas no centro de operações em Leiria

Depois da passagem de um comboio de tempestades que fustigou a região centro do país, tendo provocado cerca de 18 mortos, a seguradora Ageas Portugal registou até ao momento cerca de 20.000 ocorrências relacionadas com estas tempestades.

De forma a agilizar processos de sinistros, a seguradora mobilizou uma unidade móvel para Leiria e decidiu ainda construir um centro de operações em Marrazes, Leiria, onde já atenderam mais de 2.000 pessoas, “numa média de cerca de 200 atendimentos por dia, durante os 11 dias em que estivemos no local”, explicam.

“A presença no terreno revelou-se particularmente relevante, pois permitiu uma relação de maior proximidade e humanização no acompanhamento, assegurou acessibilidade em contextos em que muitas pessoas se encontravam sem eletricidade ou internet e facilitou a resolução mais imediata de necessidades urgentes”, ressaltam.

De acordo com a Ageas Portugal, os processos estão em “diferentes fases de regularização e os pagamentos a ser efetuados à medida que cada situação é analisada e concluída”.

No rescaldo das tempestades, a seguradora admite continuar com os meios necessários potenciando “canais que simplificam a participação e o acompanhamento dos pedidos, incluindo o formulário online com QR code, que assegura que Clientes particulares e empresas conseguem aceder de forma rápida aos meios de contacto e de participação, mesmo em situações de maior constrangimento no terreno”, explicam.