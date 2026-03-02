Air France-KLM multada em 368 milhões por cartel no transporte aéreo de mercadorias

A Air France-KLM vai pagar uma multa de 368 milhões de euros, um montante já quase totalmente provisionado, num caso de cartel de preços no transporte aéreo de mercadorias, anunciou esta segunda-feira o grupo franco-holandês.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (UE) confirmou na quinta-feira as infrações à livre concorrência imputadas a uma dúzia de companhias, entre as quais a alemã Lufthansa, a britânica British Airways e a francesa Air France-KLM, factos que remontam há cerca de vinte anos.

A Air France-KLM “toma nota” do acórdão do tribunal, “confirmando a decisão da Comissão Europeia de 17 de março de 2017 contra 13 operadores de carga, incluindo as empresas do Grupo Air France, KLM e Martinair, por práticas passadas consideradas anticoncorrenciais no setor do transporte aéreo de mercadorias”, indicou a empresa num comunicado.

“Estas multas, cujo montante acumulado ascende a 368 milhões de euros, incluindo juros, foram provisionadas no valor de 366 milhões de euros. O montante total será pago em março de 2026“, acrescentou o grupo.

A multa não afetará, portanto, os resultados financeiros da empresa, que acaba de publicar um lucro líquido recorde para o exercício de 2025, no valor de 1.750 milhões de euros.

O cartel, que durou pouco mais de seis anos, entre dezembro de 1999 e fevereiro de 2006, rendeu a todas as transportadoras multas no valor total de quase 800 milhões de euros, aplicadas em novembro de 2010 pela Comissão Europeia.

O processo passou então por uma série de reviravoltas na justiça da UE, obrigando a Comissão a corrigir um vício processual e a adotar uma nova decisão em 2017, contestada pelas empresas.

Na quinta-feira, o Tribunal de Justiça da UE, com sede no Luxemburgo, confirmou uma decisão proferida em 2022 em primeira instância, que considerou a Comissão competente para sancionar este cartel.