Ataque ao Irão passa teste em Wall Street. Só o Dow Jones cedeu (e pouco)

Os investidores reagiram sem susto nem pânico ao ataque dos EUA e Israel ao Irão durante o fim de semana. Na abertura da sessão, esta segunda-feira, as principais bolsas nova-iorquinas ainda arrancaram no vermelho mas, durante a negociação, Wall Street manteve a frieza quando do Médio Oriente chegavam notícias de infraestruturas energéticas encerradas, no Qatar e na Arábia Saudita, e Donald Trump apontava que o conflito no Médio Oriente pode durar “quatro ou cinco semanas”.

E “pode ser mais”, avisou o presidente dos EUA, que não descarta o envio de tropas norte-americanas para o terreno.

O índice de referência S&P 500 somou 0,04%, para os 6.881,62 pontos, e o tecnológico Nasdaq ganhou 0,36%, para os 22.748,86 pontos. Só o industrial Dow Jones cedeu quase no final do dia, 0,15%, para os 48.904,78 pontos.

“Os participantes do mercado acreditam que tudo isto é temporário e que os problemas no setor petrolífero vão desaparecer”, disse Bill Smead, fundador e presidente da Smead Capital Management, em declarações à Reuters.

Numa cerimónia de homenagem aos quatro americanos caídos em combate na Casa Branca – entrecortada por uma divagação sobre o custo do Salão de Baile –, Trump prometeu que a “grande vaga” contra o Irão está para breve de forma a “eliminar as ameaças intoleráveis de um regime doentio e sinistro”.

Com os preços do petróleo a disparar nos mercados internacionais, acima da marca dos 70 dólares e no caso do Brent quase nos 80 dólares, a Chevron e ExxonMobil ganharam 1,47% e 1,11%, respetivamente. Também as empresas de defesa estiveram do lado dos beneficados com a escalada no Médio Oriente, A Lockheed Martin subiu 3,36% e a Northrop ganhou 6,03%.

Do lado vermelho da balança estiveram as empresas ligadas ao turismo. A companhia aérea Delta Air Airliner caiu 2,24% e a United Airlines perdeu 2,91%. A empresa de cruzeiros Norwegian Cruise tombou 10,53%.