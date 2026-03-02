BPI VeP renova aposta em Fundo de Pensões com 95% de investimento em ações
A seguradora do grupo do BPI lançou um fundo de pensões aberto dirigido ao longo prazo e a investidores tolerantes ao risco em toda ou parte da sua carteira de investimentos. Valorizou 2,17% num mês.
A BPI Vida e Pensões, seguradora do Grupo CaixaBank, lançou o Fundo de Pensões Aberto BPI Mais Ações, dirigido a investidores “com maior tolerância ao risco, que privilegiam estratégias de investimento de médio e longo prazo”. O fundo tem como objetivo o investimento em ações, apostando num potencial de retorno mais elevado a longo prazo”.
O BPI Mais Ações não tem montante mínimo de subscrição inicial nem de reforço e apenas cobra uma comissão de gestão anual de 1.75% para as adesões individuais, não existindo comissões de subscrição, resgate ou transferência.
O fundo tem um objetivo de investimento de 95% da sua carteira total, em ações e em unidades de participação de fundos de investimento cuja política de investimento seja constituída maioritariamente por ações, podendo essa exposição aumentar até aos 100% do Fundo.
Assim, está classificado na categoria 5 do Indicador Sumário de Risco (ISRR), que situa os fundos de investimento ou de pensões entre 1- risco baixo e 7 – risco alto, e não oferece garantias de capital ou de rendimento. Em um mês, o primeiro em funcionamento, o fundo já valorizou 2,172%.
O Fundo de Pensões pode ser subscrito através de uma adesão individual ao fundo, no site da BPI Vida e Pensões, tendo os beneficiários direito ao recebimento dos montantes nas situações de reforma por velhice, reforma por invalidez, pré-reforma, reforma antecipada, sobrevivência, desemprego de longa duração, doença grave ou incapacidade permanente para o trabalho.
O investimento neste Fundo tem ainda benefícios fiscais, sendo possível deduzir 20% das entregas à coleta de IRS, com limites anuais consoante a idade.
Para Isabel Baptista, Responsável da Área Técnica de Pensões da BPI Vida e Pensões, este Fundo vem responder à procura “de soluções de poupança para a reforma ajustadas a perfis de risco mais elevados e a horizontes de investimento mais alargados”. A gestora salienta que tendo este fundo uma exposição significativa aos mercados acionistas, que pode chegar aos 100%, “trata-se de uma solução flexível, desenvolvida para apoiar estratégias de investimento focadas no crescimento de longo prazo, sem garantia de capital”, diz.
A BPI Vida e Pensões é uma das maiores sociedades gestoras de fundos de pensões em Portugal, com um volume de mais de 3,4 mil milhões de euros sob gestão.
