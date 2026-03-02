Cartaxo Alves toma posse hoje como Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas
Marcelo Rebelo de Sousa aprovou as nomeações feitas pelo Governo para as lideranças máximas da Força Aérea e Exército. Tomada de posse realiza-se esta segunda-feira.
O Presidente da República aceitou a proposta do Governo de nomear o general João Cartaxo Alves como Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA). A posse tem lugar esta segunda-feira no Palácio de Belém. A nomeação marca o regresso de um militar da Força Aérea ao cargo ao fim de mais de uma década.
Marcelo Rebelo de Sousa aceitou ainda a nomeação do Tenente-General Sérgio Costa Pereira como Chefe do Estado Maior da Força Aérea, bem como da recondução do General Eduardo Mendes Ferrão como Chefe do Estado Maior do Exército. A proposta tinha sido feita pelo Governa na sexta-feira, depois de reunir eletronicamente, o Conselho de Ministros.
“A posse dos novos Chefes agora nomeados terá lugar hoje, pelas 19h00, no Palácio de Belém”, informa a Presidência da República.
Cartaxo Alves sucede no cargo ao general José Nunes da Fonseca, militar do Exército, cujo mandato terminou a 1 de março. Desde 2014 que a Força Aérea não tem um militar a assumir a chefia do EMGFA. Na época coube ao general Luís Esteves de Araújo assumir a liderança da EMGFA, mandato que cumpriu durante três anos.
