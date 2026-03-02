Automóveis

Elétricos conquistam 23% do mercado automóvel em fevereiro

No segundo mês do ano, foram matriculados 20.541 veículos, uma subida de 1,8% em comparação com o mesmo período de 2025. Elétricos já pesam 23%.

No mês de fevereiro, os veículos elétricos totalizaram 23% dos veículos ligeiros de passageiros novos em Portugal, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP).

De janeiro a fevereiro deste ano, 76,1% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a energias alternativas, sendo de destacar os elétricos e híbridos. Os dados mostram que nos dois primeiros meses do ano 24,3% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

No que diz respeito à totalidade do mercado automóvel, os dados da Associação Automóvel de Portugal mostram que a produção automóvel em Portugal subiu 1,8% em fevereiro, em termos homólogos, tendo sido matriculadas 23.408 unidades.

No que respeita aos ligeiros de passageiros, no segundo mês do ano foram matriculados em Portugal 20.541 automóveis, o que representa um crescimento de 5,5% face ao fevereiro de 2025. Nos veículos pesados as vendas aumentaram 16,7%, para 644 viaturas.

Em termos acumulados, nos primeiros dois meses do ano foram colocados em circulação 43.450 novos veículos, o que representou um aumento de 8,6% relativamente ao mesmo período do ano anterior.

