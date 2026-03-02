Espanhola Nuzoa compra empresa de produtos veterinários Agrofauna

A empresa portuguesa Agrofauna, que vende medicamentos e alimentos, para animais, foi comprada pela espanhola Nuzoa. A sociedade com sede em Vilar de Andorinho, no concelho de Vila Nova de Gaia, foi integrada no grupo de Madrid, que pertence à sociedade de private equity PAI Partners.

A Nuzoa opera na Península Ibérica com um portefólio de 17 empresas que vai dos medicamentos às comidas para animais e, com esta quarta transação no mercado português, reafirma a sua estratégia de crescimento inorgânico. A sinergia luso-espanhola visa “construir uma rede ibérica sólida e integrada no setor da saúde animal” e reforçar a presença em Portugal.

O negócio, cujo valor não foi divulgado, contou com a assessoria das consultoras DFK, Matoaka e Oaklins Portugal. “Com mais de 45 anos de experiência no comércio de medicamentos e alimentos para animais de estimação, a Agrofauna – Sociedade de Representação de Produtos Pecuários irá manter a marca e assegurar a continuidade das equipas, parcerias comerciais e relações com fornecedores e clientes”, garantem a DFK e a Matoaka, ambas do grupo Ó Capital,

O cofundador e co-CEO da Matoaka, Paulo Lima, considera que esta operação demonstra “a agilidade e a eficácia da colaboração entre a Matoaka e a DFK em assegurar uma visão estratégica do negócio e a valorização da Agrofauna”.

“Ilustra bem o que procuramos em cada mandato: visão estratégica, execução disciplinada e valorização do ativo”, completa Jorge Ricardo, partner da DFK.

“Com a entrada no Grupo Nuzoa iremos aumentar a variedade de produtos no nosso catálogo, assim como os serviços, reforçando a nossa orientação e foco no cliente”, afirmou o CEO da Agrofauna, Rui Vasco Cardoso, em comunicado divulgado aos meios de comunicação social.

O diretor-geral da Nuzoa, Ramon Esteban Gavín, acredita que esta aquisição reforça a posição da empresa no mercado ibérico na distribuição de produtos e serviços de saúde animal, “mantendo os laços de confiança e de excelência que têm caracterizado o trabalho das duas empresas”.

“Embora já exportemos e tenhamos uma presença internacional graças ao nosso negócio de acessórios para animais de estimação (Nayeco), a aquisição da Agrofauna representa mais um passo para a internacionalização da empresa”, acrescenta o gestor espanhol, numa publicação da rede social Linkedin.