Estudantes de Economia do Porto apresentam cartaz de peso na Cimeira AEFEP

A quarta edição da Cimeira AEFEP realiza-se nos dias 5 e 6 de março, no Salão Nobre da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), e volta a colocar a academia no centro do debate sobre alguns dos principais desafios estratégicos que se colocam a Portugal. Organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (AEFEP), a iniciativa afirma-se como a maior cimeira de discussão política promovida no meio académico a nível nacional, reunindo decisores políticos, antigos governantes, diplomatas e especialistas de referência. A entrada é livre.

Num contexto marcado por instabilidade geopolítica, tensões nas cadeias de valor globais, pressão migratória e aceleração tecnológica, a organização defende que a reflexão informada sobre o posicionamento estratégico de Portugal é decisiva. Mais do que um evento académico, a Cimeira AEFEP assume-se como um espaço de contacto direto entre estudantes e protagonistas da decisão política e económica, aproximando diferentes gerações e perspetivas em torno de temas que condicionam opções de política pública e prioridades de investimento.

Quatro painéis para ler o país no novo ciclo internacional

O programa integra quatro painéis temáticos, centrados em questões que marcam a agenda política e económica contemporânea. A sessão de abertura contará com a intervenção do Diretor da FEP, Óscar Afonso.

O debate “Fluxos Migratórios: Entre a Fuga de Talento e a Atração de Capital Humano” contará com a participação de Ana Gomes e Miguel Corte-Real, colocando em discussão o equilíbrio entre retenção de talento, atração de competências e integração no mercado de trabalho.

O painel “Portugal e o Futuro da Relevância Europeia” reunirá Augusto Santos Silva, Helena Ferro Gouveia, Luís Almeida Sampaio e Carlos Guimarães Pinto, para debater o papel de Portugal num bloco em transformação, entre novas prioridades estratégicas, desafios de competitividade e reposicionamento institucional.

Já a conversa sobre “A Reconfiguração da Globalização e a Economia Nacional” contará com a participação do antigo ministro António Costa Silva, analisando o impacto de mudanças no comércio internacional, nas cadeias de abastecimento e na autonomia económica.

No segundo dia, o painel “Entre a Inovação e o Colapso: a IA na Economia” colocará em perspetiva o impacto da inteligência artificial no crescimento, na competitividade e na estabilidade económica, com Alberto Ramos, o deputado Bernardo Blanco e Ricardo Valente, moderados por António Larguesa (ECO).

Encerramento com peso institucional

A sessão de encerramento estará a cargo do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, reforçando o peso institucional do encontro e a ambição de discutir, num palco académico, temas estruturais com implicações diretas para a economia e o posicionamento externo do país.

Uma cimeira académica com projeção nacional

A edição deste ano sucede ao sucesso da cimeira anterior, que reuniu no Salão Nobre da FEP personalidades como Álvaro Santos Pereira, Elisa Ferreira, Rui Moreira e Pedro Santana Lopes, consolidando a projeção nacional do evento. ECO é media partner.

PROGRAMA

5 de março

14h00 Sessão de Abertura

Óscar Afonso

14h45 Fluxos Migratórios: Entre a Fuga de Talento e a Atração de Capital Humano

Ana Gomes

Miguel Corte-Real

Moderação: Pedro Araújo

16h40 Portugal e o Futuro da Relevância Europeia

Augusto Santos Silva

Carlos Guimarães Pinto

Helena Ferro Gouveia

Luís Almeida Sampaio

Moderação: Ana Rita Gonçalves

18h30 A Reconfiguração da Globalização e a Economia Nacional

António Costa Silva

Moderação: Pedro Carvalho da Silva

6 de março

11h30 Entre a Inovação e o Colapso: a AI na Economia

Alberto Ramos

Bernardo Blanco

Ricardo Valente

Moderação: António Larguesa

14h00 Sessão de Encerramento

Pedro Passos Coelho