Galp propõe subir dividendo em 4% e quer recompra de ações de 250 milhões de euros

A liderança da Galp, depois de registar lucros recorde em 2025, avança com uma proposta de aumento do dividendo distribuído aos acionistas de 4%, para que este chegue aos 64 cêntimos. Quer também lançar um programa de recompra de ações.

“O Conselho de Administração da Galp proporá à Assembleia Geral Anual um aumento de 4% no dividendo por ação (DPS), para 0,64 euros“, lê-se no relatório e contas publicado esta manhã de segunda-feira, antes da abertura dos mercados. Este aumento é proposto relativamente ao exercício fiscal de 2025, tendo já sido antecipado um primeiro dividendo intercalar 31 cêntimos por ação, em agosto do ano passado.

A subida no dividendo será complementada por um programa de recompra de ações no montante de 250 milhões de euros que terá início em março de 2026, prevê a empresa.

A Galp lucrou 1.154 milhões de euros em 2025, de acordo com o comunicado divulgado pela empresa. Este valor compara com os 961 milhões do ano anterior, colocando-se 20% acima dessa fasquia, e atingindo um valor recorde para a empresa. Os melhores resultados, até ao momento, haviam-se registado em 2023, ano no qual a Galp chegou aos 1.002 milhões de euros.