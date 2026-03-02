Galp propõe subir dividendo em 4% e quer recompra de ações de 250 milhões de euros
O aumento do dividendo é proposto relativamente ao exercício fiscal de 2025. A Galp avança ainda com um programa de recompra de ações no montante de 250 milhões de euros.
A liderança da Galp, depois de registar lucros recorde em 2025, avança com uma proposta de aumento do dividendo distribuído aos acionistas de 4%, para que este chegue aos 64 cêntimos. Quer também lançar um programa de recompra de ações.
“O Conselho de Administração da Galp proporá à Assembleia Geral Anual um aumento de 4% no dividendo por ação (DPS), para 0,64 euros“, lê-se no relatório e contas publicado esta manhã de segunda-feira, antes da abertura dos mercados. Este aumento é proposto relativamente ao exercício fiscal de 2025, tendo já sido antecipado um primeiro dividendo intercalar 31 cêntimos por ação, em agosto do ano passado.
A subida no dividendo será complementada por um programa de recompra de ações no montante de 250 milhões de euros que terá início em março de 2026, prevê a empresa.
A Galp lucrou 1.154 milhões de euros em 2025, de acordo com o comunicado divulgado pela empresa. Este valor compara com os 961 milhões do ano anterior, colocando-se 20% acima dessa fasquia, e atingindo um valor recorde para a empresa. Os melhores resultados, até ao momento, haviam-se registado em 2023, ano no qual a Galp chegou aos 1.002 milhões de euros.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Galp propõe subir dividendo em 4% e quer recompra de ações de 250 milhões de euros
{{ noCommentsLabel }}