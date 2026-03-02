Grupo Griñó impulsiona a modernização da sua fábrica Reciclados del Marquesado com inteligência artificial
A melhoria tecnológica permite aumentar em 5,7% a recuperação de materiais após um investimento de 362 000 euros com o apoio de fundos europeus.
A empresa Reciclados del Marquesado, filial do Grupo Griñó em Castela-La Mancha, executou um projeto de modernização tecnológica nas suas instalações de classificação de resíduos.
O novo equipamento, baseado em inteligência artificial, permite detetar e separar materiais em função da sua composição e morfologia, o que se traduz numa melhoria significativa da eficiência do processo de seleção e da qualidade das frações recuperadas.
Conforme informado pela empresa, a execução do projeto permitiu otimizar o processo de triagem, aumentando a recuperação de materiais valorizáveis em 5,7%, com especial incidência na recuperação de plásticos leves e reduzindo a quantidade destinada à deposição final.
Indicou que esta melhoria não só está em linha com os princípios da economia circular, como também contribui para os objetivos ambientais do Grupo Griñó e para os do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência do Governo de Espanha.
A ação, que reforça o compromisso da empresa com a inovação contínua, representou um investimento de cerca de 362 000 euros e contou com financiamento de 50% proveniente dos fundos europeus NextGeneration EU, no âmbito do Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência.
O Parque Ambiental de Reciclagem do Marquesado constitui uma infraestrutura fundamental para a gestão e valorização de resíduos na província de Cuenca, abrigando diferentes instalações e linhas de tratamento destinadas a maximizar a recuperação de materiais e reduzir o despejo.

