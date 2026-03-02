Direto Guerra chega ao Líbano. Refinaria na Arábia Saudita atacada por drones
Num contexto de escalada bélica regional após Israel e os EUA terem atacado o Irão, vários mísseis foram lançados do Líbano para território israelita, ataques reivindicados pelo grupo xiita Hezbollah.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas. O Irão já confirmou a morte do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Siga aqui as últimas notícias sobre a guerra no Médio Oriente.
