Hospitais com menos de um mês de espera para cirurgias em Madrid são de gestão público-privada

A Comunidade de Madrid (CAM) é a primeira em menores atrasos cirúrgicos em todo o território nacional e os hospitais de gestão mista são a peça-chave para explicar essa liderança. Esses centros combinam tempos de espera muito reduzidos e uma atividade assistencial extraordinariamente elevada. Na prática, eles não apenas mantêm os melhores indicadores, mas também contribuem de forma decisiva para que a média madrilena seja a mais favorável de toda a Espanha.

Se analisarmos os resultados por hospitais, a liderança dos centros de colaboração público-privada é evidente. Assim, de acordo com os últimos dados publicados pelo Serviço de Saúde de Madrid (Sermas), correspondentes ao mês de janeiro, no ranking de hospitais com menor tempo de espera para cirurgias, quatro centros públicos do Grupo Quirónsalud ocupam as primeiras posições: o Hospital Universitário Geral de Villalba, com 13,95 dias; o Hospital Universitário Rey Juan Carlos, com 18,17; a Fundação Jiménez Díaz, com 22,25; e o Hospital Universitário Infanta Elena, com 25,64 dias. Todos eles estão abaixo do mês de espera para operações.

Se a análise se ajustar ao nível de complexidade assistencial, entre os hospitais de alta complexidade (Grupo 3), que concentram um maior volume de especialidades e casos clínicos complexos, atrás da liderança da Fundação Jiménez Díaz — e com mais de 32 dias de diferença —, situa-se em segundo lugar o Hospital Clínico San Carlos, com 54,79. Seguem-se, também com cerca de dois meses de espera, o Hospital Gregorio Marañón e o Hospital Universitário La Paz, com 59,90 e 60,66 dias, respetivamente. Ultrapassam os dois meses o Hospital La Princesa, com 68,70; o Hospital Ramón y Cajal, com 69,98; o Hospital 12 de Octubre, com 72,04; e, em último lugar, com 74,21 dias, o Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.

Entre os hospitais de média complexidade (Grupo 2), a variação vai de pouco mais de 40 dias a mais de três meses. O Hospital Universitário Severo Ochoa marca 40,89 dias; o de Fuenlabrada, 42,58; o da Defensa Gómez Ulla, 46,80; o Infanta Sofía, 54,58; o de Torrejón, 55,85; o Niño Jesús, 57,69; Fundação Alcorcón, 60,47; Príncipe de Asturias, 79,40; Hospital Universitário de Móstoles, 69,79; Hospital Universitário Infanta Leonor, 71,25; Príncipe de Asturias, 79,40; e Hospital Universitário de Getafe, 92,32.

Por último, entre os hospitais de baixa complexidade (Grupo 1), a variabilidade é ainda maior: alguns centros situam-se em torno de um mês e meio, enquanto outros ultrapassam amplamente os dois meses e até os três. Com exceção do Hospital Infanta Elena (25,64 dias), ultrapassam o mês de espera o Hospital Santa Cristina (35,81 dias), El Escorial (41,17), o Central da Cruz Vermelha San José e Santa Adela (36,95), o del Henares (65,10), o del Tajo (68,47) e o Infanta Cristina (68,56). Por último, o Hospital del Sureste é o que acumula o maior tempo de espera entre os de baixa complexidade e também entre todos os da CAM, com mais de cem dias (107,32).

A Comunidade de Madrid consolidou-se como a região com o menor tempo médio de acesso a intervenções cirúrgicas de todo o Sistema Nacional de Saúde (SNS). É o que reflete o último relatório do Sistema de Listas de Espera (SISLE), que analisa semestralmente e de forma homogénea a evolução dos tempos de espera, a carga assistencial e a capacidade resolutiva das comunidades autónomas.

Os dados colocam Madrid numa posição claramente diferenciada em relação a outros territórios. Enquanto em comunidades como a Catalunha ou a Andaluzia as demoras cirúrgicas rondam os cinco meses e a percentagem de pacientes que ultrapassam os seis meses de espera é significativa, Madrid apresenta indicadores substancialmente inferiores. De acordo com o Ministério da Saúde, a região não só melhora a média nacional, como estabelece o registo mais baixo de todo o SNS. O tempo médio de espera cirúrgica em Madrid é de 49 dias, contra os 118,6 dias da média nacional – quase 70 dias a menos – e muito abaixo da Catalunha (148 dias) e da Andaluzia (160 dias).

A diferença também é notável nos atrasos prolongados. Apenas 0,5% dos pacientes madrilenos esperam mais de seis meses para serem operados, contra 61,8% no conjunto do país. Da mesma forma, a taxa de pacientes em lista de espera cirúrgica estrutural é de 9,96 por mil habitantes, praticamente metade da média nacional (17,35), mesmo num contexto de elevada procura de cuidados de saúde.

Em conjunto, estes indicadores apontam para um modelo organizacional com elevada capacidade de resposta, que permite reduzir os tempos de acesso e melhorar a resolução cirúrgica em comparação com a maioria das comunidades autónomas.