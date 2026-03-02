Kristin. Mais de uma centena de mediadores aderiram a plataforma criada pela Frank

Depois de Portugal ter sido devastado por um comboio de tempestades que chegou mesmo a provocar 18 mortos, para além da destruição de casas, empresas e equipamentos, muitas foram as empresas do setor segurador que contribuíram ou estão a contribuir para um retorno à normalidade. Foi o caso da insurtech portuguesa especializada em inteligência artificial e robótica Frank.

Como ECOseguros já tinha noticiado, a insurtech abriu a sua plataforma a todos os mediadores de seguros para agilizarem as participações de sinistros de seguros multirriscos de forma gratuita. No total, “cerca de uma centena de mediadores aderiram à plataforma”, adiantam, explicando que atualmente estão ativos “cerca de 400 utilizadores”.

A insurtech assegura que o processo de participação de sinistro “foi testado e utilizado por vários mediadores”, tendo sido verificada “a utilização pelo menos em dezenas de casos”.

Apesar da adesão à plataforma, “as falhas na infraestrutura de eletricidade e comunicações, obrigou mediadores e clientes finais a procederem a processos offline de participação dos sinistros”, explicam.