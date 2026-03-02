Lloyds fatura 450 milhões em prémios na península ibérica

Num evento em Espanha que reuniu vários profissionais do setor segurador vindos do Reino Unido, Itália, Portugal, Grécia, Venezuela e Colômbia, a Lloyds juntou agências de subscrição, coverholders e brokers.

De acordo com o jornal INESE, nesse evento a Lloyds revelou que o mercado ibérico ultrapassou, pela primeira vez, os 450 milhões de euros em prémios. O CEO do mercado ibérico, José Núñez, destacou ainda o número atual de agências na península ibérica: 30 em Espanha, 6 em Portugal, entre elas a MDS enquanto broker e a Innovarisk como coverholder, e mais 4 que estão ainda em fase de aprovação.

Núñez sublinhou ainda a importância de privilegiar o serviço e a segurança em detrimento do preço no evento, lembrando que a estabilidade e a solidez são essenciais para a tomada de decisões, face a operações “rápidas e agressivas” que não garantem continuidade.

Durante o evento foram ainda atribuídos prémios de reconhecimento a três empresas pelo seu papel no desenvolvimento da Lloyds em Portugal e Espanha: à Exsel Underwriting, à Atlantic Insurance & Reinsurance Broker, e à Hispania Global Underwriting Portugal.

A Lloyds foi autorizada a realizar negócios em Portugal, com base na livre prestação de serviços, em 1993. Em abril de 2009, entrou no negócio dos seguros em Portugal, com base na liberdade de estabelecimento.