Lloyds fatura 450 milhões em prémios na península ibérica
Num evento que reuniu profissionais do setor segurador de vários países, a Lloyds Iberia anunciou que o mercado ibérico superou, pela primeira vez, os 450 milhões de euros em prémios.
Num evento em Espanha que reuniu vários profissionais do setor segurador vindos do Reino Unido, Itália, Portugal, Grécia, Venezuela e Colômbia, a Lloyds juntou agências de subscrição, coverholders e brokers.
De acordo com o jornal INESE, nesse evento a Lloyds revelou que o mercado ibérico ultrapassou, pela primeira vez, os 450 milhões de euros em prémios. O CEO do mercado ibérico, José Núñez, destacou ainda o número atual de agências na península ibérica: 30 em Espanha, 6 em Portugal, entre elas a MDS enquanto broker e a Innovarisk como coverholder, e mais 4 que estão ainda em fase de aprovação.
Núñez sublinhou ainda a importância de privilegiar o serviço e a segurança em detrimento do preço no evento, lembrando que a estabilidade e a solidez são essenciais para a tomada de decisões, face a operações “rápidas e agressivas” que não garantem continuidade.
Durante o evento foram ainda atribuídos prémios de reconhecimento a três empresas pelo seu papel no desenvolvimento da Lloyds em Portugal e Espanha: à Exsel Underwriting, à Atlantic Insurance & Reinsurance Broker, e à Hispania Global Underwriting Portugal.
A Lloyds foi autorizada a realizar negócios em Portugal, com base na livre prestação de serviços, em 1993. Em abril de 2009, entrou no negócio dos seguros em Portugal, com base na liberdade de estabelecimento.
